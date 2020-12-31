黎智英保釋遭港府上訴阻卻 還押監獄至明年2/1

香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉嫌觸犯港區國安法被起訴，他早前獲高等法院批准保釋，港府不滿，向終審法院提出上訴許可，終院下午以涉及重大公眾利益爭議為由，批准港府上訴。

終院預定於2月1日審理黎智英應否獲得保釋，並裁定他重新收押等候開庭。黎智英獲保釋短短9天，因此再遭還押。

終院今早聆訊律政司提出的上訴許可，首席法官馬道立在庭上指出，本地法律條文中沒有寫明終院可以覆核保釋決定。

控方（律政司法律代表）同意馬道立的說法，但認為法官須考慮批准觸犯港區維護國家安全法嫌犯保釋的風險，包括增加被告重犯的機會、危害國家安全，並與港區國安法的目的背道而馳。

控方同意，在一般刑事罪行中，法庭維持「無罪假定」的法律原則，而被告應該據此擁有保釋權；但港區國安法並非在香港同一法律體系下產生，條文中沒有「無罪假定」；而港區國安法更規定，以「不准保釋為前提」，除非法庭有理由相信被告不會重犯。

但辯方律師則強調，高等法院只是作出保釋決定，保釋決定隨時都可以撤銷或被拒絕，所以不屬於「最終決定」，終審法院沒有司法管轄權處理（上訴）。

3名法官聽完控方、辯方陳詞後，表示需要時間考慮，押後至下午4時裁決。

終院下午4時裁定，這個議題涉及重大公眾利益，具有可爭議之處，決定向律政司批出上訴許可，並排期於明年2月1日審理，期間黎智英須還押。

73歲的黎智英於8月被警方逮捕，當局原本只起訴欺詐罪，警方後來加控他「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」；期間黎智英被羈押在荔枝角收押所，先後兩次被拒交保外出。

23日，黎智英獲高等法院批准保釋，但條件嚴苛，他必須繳交港幣1000萬元（約新台幣3600萬元）保釋金，不得離開住所及交出旅遊證件等，形同被軟禁在家。

在高院批准黎智英保釋後，律政司曾立即提出向終院上訴，但被高院法官拒絕。律政司於是直接向終院提出上訴許可，在獲得許可後，案件才能審訊。

大致而言，一般嚴重案件只有兩次上訴機會，律政司的首次上訴遭拒絕後，最後只能上訴至終院。

黎智英涉及的欺詐和違反港區國安法案預定明年4月16日一併審理。