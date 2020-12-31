遊戲X動漫跨域數位人才　新北學生體驗AR/VR變身英文網紅直播主

為掌握關鍵趨勢，提升職場專業英語力， 新北市教育局今(31)日於龍華科技大學辦理「職場英語體驗營」 ，針對電機電子群、設計群、商管群的學生，以「數位內容產業」 為主題，將遊戲製作帶入英文學習課程， 結合科大及產業發展中心與青創基地等資源， 透過多元學習提升學生對職場英語的學習興趣。

本次課程以數位內容產業為課程設計，包含數位遊戲、電腦動畫、 數位影音應用、數位出版與典藏、數位學習等五大範疇。 讓學生學習接觸遊戲製作中所需要的專業英語， 透過分組學習進行英文遊戲3D動畫課程的實際繪製體驗， 特別是透過3D人物建模及動畫模擬， 讓學生了解如何製作人物的3D動畫， 虛擬實境環境的動作捕捉系統、3D VR互動課程，非常好玩又刺激。

除了專業課程學習外，也實地參訪安東青創基地， 讓學生體驗龍華科技大學遊戲系同學自行設計的VR 3D遊戲，透過VR/AR 遊戲製作成果，感受不同於以往遊戲的新奇。 另外基地廠商還協助引導學生扮演英文網紅直播主， 運用AR虛擬實境設備的英文體驗， 結合英文與科技發展的沉浸式學習，帶領學生身歷其境多元學習， 激發英語學習力。

淡水商工高瑋澤同學表示， 今天學到最夯流行的遊戲製作及專業英語， 感受遊戲產業中接觸遊戲設計的核心技術。 智光商工吳少逸同學也表示，這是很難得的初體驗， 能實地動手操作來感受動畫中人物與真實世界的連結，真的好有趣！

認真參與活動的樟樹國際實創高中黃淨婷同學說， 英文不再只是枯燥的背誦，邊玩邊學又實用， 對學習資訊的自己來說，數位內容產業蘊含無窮的商機， 提升未來職場競爭力。新北高工伍倚靚同學則分享， 初次體驗英文網紅直播主需要勇氣面對臨場挑戰， 透過影音傳播資訊、直播分享生活或介紹商品與粉絲互動， 英語能力是重要關鍵。

教育局表示，職場英語體驗營課程與生活及職場相連結， 透過多元情境課程設計，讓學生有更多開口說英語的機會。 新北致力推動技高雙語以「動手做學英語」為核心理念， 依照15群科對應產業量身打造「實用、有用、願意用」專業英語， 加乘專業技能的學習，迎戰未來職場接軌國際。