臺灣企銀跨年送暖 贊助成立新竹首家銀髮樂齡學堂

趕在2020年尾聲，臺灣企銀贊助新竹縣芎林鄉石潭社區發展協會 設立新竹地區首家「銀髮樂齡學堂」，今(12月31日)日熱鬧揭 牌，臺灣企銀董事長黃博怡、新竹縣縣長楊文科、芎林鄉鄉長黃正彪 及多位愛心企業家一同出席，以行動支持並落實社區長照服務， 為當地長者送暖。

臺灣企銀董事長黃博怡表示，此次首次前進新竹， 協助提升該社區長者照護品質、改善廚房設施並補助食材費用， 也讓該社區原提供每週一天的共食服務，能因此增加為每週三天，受 益長者人數一年將可達9,360人次。 該行亦贊助協會添購適合長者使用的運動器材，配合動態課程， 鼓勵長者走出家門多活動筋骨，在銀髮樂齡學堂中能共食、共學， 降低孤獨感並增進健康。

新竹縣芎林鄉石潭社區發展協會屬高齡化社區，65歲以上之長者人 數占全村19.47﹪。黃博怡分享， 該行新竹地區同仁相當細心且積極，實際勘查了解協會的需求後，專 案陳報總行，評估決議贊助該協會，期盡綿薄之力拋磚引玉，打造永 續、健康、友善的社區互助環境，使偏鄉社區協會能永續經營。

臺灣企銀贊助石潭社區發展協會設立銀髮樂齡學堂， 除了是新竹首家、亦是全台第18家，該行自2018年起陸續於全 臺各地區辦理銀髮樂齡學堂，改善相關設施設備，提供社區高齡長者 優質用餐環境，足跡已遍布全臺15個縣市。同時該行透過發行「 銀色之愛」信用卡， 提撥消費金額千分之三做為銀髮樂齡學堂贊助經費，並設立公益信託 基金，永續支持社區照顧及社會救助。

該行董事長黃博怡強調， 扶持中小企業成長及扶助銀髮族照顧關懷活動為臺灣企銀長期發展願 景，該行邁入第二個百年， 除配合政府政策推出多項相關產業融資與服務外，更重視企業社會責 任的實踐，贊助推動「銀髮樂齡學堂」，提升社區長者健康促進、樂 活學習、幸福共餐等服務品質，以具體行動回饋社會， 號召更多人投身公益，讓臺灣多一分愛與溫暖的力量， 並與各界攜手共創美好社會。