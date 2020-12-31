農遊券振興再加碼 新北各區農會響應再創商機

今(109)年7月發行農遊券，民眾反映熱烈， 掀起各地區農會超市一陣搶購熱潮， 更創下本市農會超市單日收受超過700張農遊券紀錄， 本次中央於109年12月25日起推出第二波農遊券發放活動， 只要於110年2月10日前至特定展銷活動場次及各農漁會實體通 路等場所消費滿1,000元即可上網登錄發票， 統一於3月2日領取電子農遊券， 並可於4月30日前憑電子條碼至指定場所使用。

新北市政府農業局為響應政策及推廣本市農業， 輔導本市多家農會加入農遊券合作通路，例如三芝、淡水、深坑、 蘆洲、樹林、金山等農會超市，與三峽農會鮮農直賣所、 土城農會社區小舖，以及坪林農會農特產品直銷中心板橋店、 坪林店、坪林茶產業文化館、新北市農會文山農場、 文山茶共同產銷推廣中心等， 總計共22個農會銷售據點參與農遊券推廣；若喜歡展售會的民眾， 也可參加110年1月9日至10日及1月23至24日於希望廣場 舉辦的「畜禽產品年貨Go!!」與「平安過好年 健康優鱻GO」展售活動， 取得農遊券後即可於本市各地區農會營業據點、休閒農場、牧場、 茶行等152家特色農場、農產通路， 以及全國各地合作商家使用農遊券； 另外1月18日起至1月31日止，於新北市農會「真情食品館」 網路商城購買農漁會優質產品，也享有消費滿1, 000元送農遊券方案，歡迎各位市民朋友趕快把握機會買新鮮、 賺好康。

新北市農會理事長林溪水表示，今年因疫情因素各行各業均受衝擊， 連帶影響農產品銷量，農友生活更加不易， 因此非常感謝中央推動政策及市府農業局大力輔導， 將農遊券商機帶進地方農會及農友，協助農民朋友度過難關， 也將新北市優質農產推廣給消費者。

農業局長李玟表示，農業局一直秉持「先創通路，再開農路」 的精神，積極為第一線生產農友打開銷售管道， 除配合中央政策推廣農會通路， 也持續拓展小農鮮舖及新北希望市集據點， 希望市民朋友多多購買新北優質農產，支持新北在地小農，落實「 吃當地、食當季」理念， 最後農業局也呼籲市民朋友們進入超市或參加展售活動務必戴上口罩 並保持社交安全距離，做好防疫措施，安心出門，平安回家。