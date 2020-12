「用I幫盲」看見科博館 中華電、科博館、淡大聯手「幫盲」視障朋友暢遊科博館

中華電信、淡江大學視障資源中心與國立自然科學博物館今(31) 日共同舉辦「用I幫盲」看見科博館活動, 邀請中部地區逾20位視障朋友參觀科博館, 由中華電信企業志工貼心陪同,充分體驗「 博物館視障深度導覽整合方案」, 並感受科博館打造無障礙友善環境的認真、用心, 在2020年的最後一天,透過科技應用,留下新奇、 特別的美好回憶。

「用I幫盲」活動採用中華電信與淡大合作開發建置的「 博物館視障深度導覽整合方案」, 安排視障朋友參訪科博館生命科學廳、自然學友之家及植物園, 從中精選科博館的特色展品與典藏標本, 並應用館方既有的行動智慧導航導覽QR code, 擴充建置友善視障朋友的點字觸摸及專業人員介紹等無障礙導覽, 方便視障朋友「看見」博物館,活動內容搭配觸覺、聽覺、 嗅覺等多重的感官體驗, 帶領與會的學員及志工夥伴了解科博館的展示內容, 親身感受擁有堅硬頭顱、身穿盔甲的真板頭龍、 長的比人頭還大的硨磲貝、古菱齒象特殊的牙齒紋路、 不會臭的食植性恐龍糞便化石…等,或是在植物園, 掛著聽診器充當「樹的醫生」,從葉子、樹幹、 果實及種子認識各形各樣的植物器官,開啟視障朋友嶄新的「視野」 ,用心享受從未有過的博物館參觀體驗。

中華電信謝繼茂董事長表示,中華電信善用創新科技, 不斷與淡江大學持續研究開發更多元的應用範疇, 傾力幫助視障朋友拓展生活圈及豐富生活經驗,所領先開創的「 博物館視障深度導覽整合方案」, 足以帶領視障朋友運用視力以外的感官「看見」博物館, 弭平與一般人的文化落差,落實公司倡議的「I幫盲」作為, 實踐身心障礙者權利公約(The Convention on the Rights of Persons with Disabilities,簡稱CRPD)的精神,落實數位、 文化平權,希望未來有更多博物館導入此整合方案, 創造視障朋友的福音; 同時也落實中華電信實踐聯合國永續發展目標( Sustainable Development Goals,簡稱SDGs)中第九項「產業、創新和基礎建設」、 第十項「減少不平等」目標的具體貢獻。

為了幫助視障朋友充分體會「看見」科博館的樂趣, 視障朋友不僅可透過視障無障礙App(語音隨身助理) 在參觀前預先聆聽讀展覽的相關資訊,以利當日掌握周遭環境, 參觀活動中華電信還特別安排每位視障朋友擁有專屬企業志工陪伴, 一起體驗虛實融合新奇有趣的參觀內容, 前往植物園了解植物生命的奧秘,盡情享受室內、 戶外的多元活動設計。

中華電信謝繼茂董事長強調,與淡江大學自1988年起攜手合作, 協助視障朋友學習知識、順利就讀,並於2009年成立「 EYE社會創新客服中心」, 幫助視障朋友培養電話客戶服務的技能與專業, 搭配個人專屬的職務再設計,從事電話客服工作, 轉化學習成果為職場專業素養,幫助順利就業、自食其力, 落實中華電信接軌國際、實踐「5I SDGs」倡議的決心。

科博館黃文山副館長表示,科博館配合中華電信、 淡江大學視障資源中心共同合作辦理此次活動, 館內結合了圖書資訊、科學教育、生物學及植物園等跨域專家團隊, 運用虛實融合科技提供科普傳播與無障礙探索服務,規劃設計友善、 溫暖、創新、有感充滿知性與感性的博物館體驗活動, 帶領視障朋友運用聽覺與觸覺感官及內心感動走進博物館, 以實踐身心障礙者權利公約精神,並透過科技落實數位與文化平權。 藉由此次寶貴的合作經驗, 科博館未來將為身心障礙觀眾做更多努力, 打造友善平權的科學教育環境與創新服務。

淡江大學視障資源中心電腦系統工程師、 本身也是視障朋友的張金順則指出:「 以往就對大自然的奧秘充滿好奇和想像, 用I幫盲看見博物館的活動非常有意義。尤其是,有專業的解說, 加上實際觸摸各類化石、貝殼還有各種想像不到的種子, 開啟視障者進入博物館的可能性。 希望未來淡大能與中華電信攜手開發出更多元的生活應用, 嘉惠更多視障朋友。」