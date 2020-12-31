「用I幫盲」看見科博館 中華電、科博館、淡大聯手「幫盲」視障朋友暢遊科博館

中華電信、淡江大學視障資源中心與國立自然科學博物館今(31)日共同舉辦「用I幫盲」看見科博館活動，邀請中部地區逾20位視障朋友參觀科博館，由中華電信企業志工貼心陪同，充分體驗「博物館視障深度導覽整合方案」，並感受科博館打造無障礙友善環境的認真、用心，在2020年的最後一天，透過科技應用，留下新奇、特別的美好回憶。
「用I幫盲」活動採用中華電信與淡大合作開發建置的「博物館視障深度導覽整合方案」，安排視障朋友參訪科博館生命科學廳、自然學友之家及植物園，從中精選科博館的特色展品與典藏標本，並應用館方既有的行動智慧導航導覽QR code，擴充建置友善視障朋友的點字觸摸及專業人員介紹等無障礙導覽，方便視障朋友「看見」博物館，活動內容搭配觸覺、聽覺、嗅覺等多重的感官體驗，帶領與會的學員及志工夥伴了解科博館的展示內容，親身感受擁有堅硬頭顱、身穿盔甲的真板頭龍、長的比人頭還大的硨磲貝、古菱齒象特殊的牙齒紋路、不會臭的食植性恐龍糞便化石…等，或是在植物園，掛著聽診器充當「樹的醫生」，從葉子、樹幹、果實及種子認識各形各樣的植物器官，開啟視障朋友嶄新的「視野」，用心享受從未有過的博物館參觀體驗。
中華電信謝繼茂董事長表示，中華電信善用創新科技，不斷與淡江大學持續研究開發更多元的應用範疇，傾力幫助視障朋友拓展生活圈及豐富生活經驗，所領先開創的「博物館視障深度導覽整合方案」，足以帶領視障朋友運用視力以外的感官「看見」博物館，弭平與一般人的文化落差，落實公司倡議的「I幫盲」作為，實踐身心障礙者權利公約（The Convention on the Rights of Persons with Disabilities，簡稱CRPD）的精神，落實數位、文化平權，希望未來有更多博物館導入此整合方案，創造視障朋友的福音；同時也落實中華電信實踐聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals，簡稱SDGs)中第九項「產業、創新和基礎建設」、第十項「減少不平等」目標的具體貢獻。
為了幫助視障朋友充分體會「看見」科博館的樂趣，視障朋友不僅可透過視障無障礙App(語音隨身助理)在參觀前預先聆聽讀展覽的相關資訊，以利當日掌握周遭環境，參觀活動中華電信還特別安排每位視障朋友擁有專屬企業志工陪伴，一起體驗虛實融合新奇有趣的參觀內容，前往植物園了解植物生命的奧秘，盡情享受室內、戶外的多元活動設計。
中華電信謝繼茂董事長強調，與淡江大學自1988年起攜手合作，協助視障朋友學習知識、順利就讀，並於2009年成立「EYE社會創新客服中心」，幫助視障朋友培養電話客戶服務的技能與專業，搭配個人專屬的職務再設計，從事電話客服工作，轉化學習成果為職場專業素養，幫助順利就業、自食其力，落實中華電信接軌國際、實踐「5I SDGs」倡議的決心。
科博館黃文山副館長表示，科博館配合中華電信、淡江大學視障資源中心共同合作辦理此次活動，館內結合了圖書資訊、科學教育、生物學及植物園等跨域專家團隊，運用虛實融合科技提供科普傳播與無障礙探索服務，規劃設計友善、溫暖、創新、有感充滿知性與感性的博物館體驗活動，帶領視障朋友運用聽覺與觸覺感官及內心感動走進博物館，以實踐身心障礙者權利公約精神，並透過科技落實數位與文化平權。藉由此次寶貴的合作經驗，科博館未來將為身心障礙觀眾做更多努力，打造友善平權的科學教育環境與創新服務。
淡江大學視障資源中心電腦系統工程師、本身也是視障朋友的張金順則指出：「以往就對大自然的奧秘充滿好奇和想像，用I幫盲看見博物館的活動非常有意義。尤其是，有專業的解說，加上實際觸摸各類化石、貝殼還有各種想像不到的種子，開啟視障者進入博物館的可能性。希望未來淡大能與中華電信攜手開發出更多元的生活應用，嘉惠更多視障朋友。」