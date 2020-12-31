侯友宜赴三重幸福長照中心關懷食安問題 負責人保證絕不使用萊豬 以顧長輩健康

政府開放美國萊豬即將於元旦起正式進口，新北市長侯友宜特地於31日上午前往三重區中興北街幸福長照中心關切長輩的飲食，負責人黃明全表示，該機構長期使用有CAS（台灣優良農產品標章）的立大農畜肉品所提供的國產豬肉，且未有萊劑檢出的報告，務必讓長輩吃的安心，剛好當天中午機構就煮豬肉麵和豬肉粥，侯友宜還幫忙送麵給長輩吃，並致贈水果禮盒，以祝福長輩佳節愉快。

侯友宜由社會局長張錦麗、衛生局長陳潤秋、三重區長陳奇正和當地里長等人陪同，到幸福長照中心關切，侯友宜表示，新北市繼學童營養午餐更新契約保證使用國產豬之後，更率全國之先，包含醫院、護理之家及社福機構等，於11月19日共同宣示自律使用國產豬，感謝所有單位的配合，共同守護民眾的食安和健康。

私立幸福老人長照中心負責人黃明全表示，新北市宣示不使用含萊克多巴胺的豬肉，中心立即響應，因為該機構從106年6月設立以來，就一直使用國產豬肉。黃明全更引導侯友宜看公佈欄上每張出品證明和檢驗報告，強調肉品一定符合市府的規定。

侯友宜表示，由於社會各界對於萊豬與人體的健康仍有相當疑慮，新北市為守護市民的健康，尤其是學生、機構等弱勢族群，一定要更加嚴格的把關，市府並會從元旦起，擴大聯合稽查，包含衛生局稽查檢驗、農業局肉品溯源、經發局肉品加工廠商輔導、社會局查核社福機構豬肉食材來源等。