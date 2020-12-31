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【迎接2021】第一批萊豬何時叩關台灣?!　陳時中:「明天絕對不會有」

▲元旦起除了萊豬開放進口，中央流行疫情指揮中心也將因應英國變種病毒，升高邊境管制。▲此外健保費率則將從現行4.69%漲至5.17%，受僱者平均每人每月保費增加63元。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/31 17:17
寒流來襲，全台急凍。衛福部30日公布全國街友避寒地圖，衛福部長陳時中（中）、台北市副市長黃珊珊（左）也夜訪台北車站街友，送上暖暖包、口罩...

寒流來襲，全台急凍。衛福部30日公布全國街友避寒地圖，衛福部長陳時中（中）、台北市副市長黃珊珊（左）也夜訪台北車站街友，送上暖暖包、口罩...

【迎接2021】第一批萊豬何時叩關台灣?!　陳時中:「明天絕對不會有」

健保會11月底開會討論明年(2021年) 健保費率漲幅，決議兩案併陳交給衛福部核定。衛福部31日下午臨時召開記者會，由衛福部長陳時中親上火線說明。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）衛福部長陳時中今天（12/31) 說，他身上有疫情、食安、健保三支箭，就在今年最後一天竟遇上三箭齊發，坦言這幾天很累，「能安然度過就阿彌陀佛」，他希望跨年連假能稍微放空，備戰明年。

明天: 2021年元旦起，不僅萊克多巴胺豬肉將開放進口，中央流行疫情指揮中心也將因應英國變種病毒邊境管制，健保費率則將從現行4.69%漲至5.17%，這3件攸關全民的重大事件，都和衛生福利部長陳時中有關。

衛生福利部長陳時中今天宣布，明年元旦起，健保費率將從4.69%調漲至5.17%，承諾到111年都不會再漲。補充保費費率連動調整，從1.91%漲至2.11%，受僱者平均每人每月保費增加63元，7成以上每月增加70元以內。

健保署長李伯璋另補充說明，未來擬全面取消旅外國人停復保制，以求公平。

李伯璋表示，未來旅外國人健保政策可能朝向全面取消停保規定，只要民眾在台灣有戶籍，即便要出國一段時間，仍須持續繳交健保費，不可停保；一旦出國超過2年、被戶政機關除籍的民眾，無論出國多久，回台重新設籍後通通都要等待6個月才能重新加保。

陳時中指出，包括海外所得納入保費計算基準等都是可能選項，目前還未定案，但要修法的，下會期就會提出，不用修法的，下會期會展開相關會議和社會取得共識。

中央社引述陳時中下午在臨時記者會中坦言，這幾天真的很累，很多事情看似明確，其實還是有很多需要擔憂的地方，他說「能安然度過就阿彌陀佛」。

在萊豬方面，外界好奇第一批萊豬何時叩關，陳時中說，「明天絕對不會有」，他認為短期內應該看不到。
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