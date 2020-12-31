【武肺變異病毒株】英國留學生成台灣第2例變種病毒個案　指揮中心: 無社區傳播疑慮

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）繼華航班機旅客案792，驗出全台首例英國變種病毒，指揮中心發言人莊人祥今天(12/31) 宣布，又從12/28確診的英國留學生（案791）檢體中驗出變種病毒，案791也成為台灣第2例英國變種病毒感染個案。

他指出，由於個案在台期間均獨自居家檢疫，沒有散播到社區的疑慮。

台灣指揮中心昨(12/30) 確認發現首例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19/新冠肺炎）英國變種病毒感染個案(案792) ，中央流行疫情指揮中心除決定自元旦起加強防疫措施，也加緊針對其餘確診個案進行病毒株定序。

莊人祥表示，繼英國返台的確診者案792驗出英國變種病毒，近期又針對21名個案進行定序，在案791身上驗出全台第2例英國變種病毒。

莊人祥指出，案791為本國籍20多歲男性，今年2月至英國就學，12月22日返國，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；12月26日出現發燒、咳嗽、流鼻水及肌肉痠痛症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於12月28日確診。

由於個案可傳染期間已獨自在住家進行居家檢疫，且就醫時接觸之相關人員均有適當防護，故無須匡列接觸者。

莊人祥強調，案791與792都沒有跟社區接觸，目前都在醫院中，沒有散播到社區的疑慮。

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