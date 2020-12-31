驚！新冠肺炎誘發精神病 患者竟想「殺了孩子」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）對腦部可能造成損傷，已有不少案例，但除了先前發現的腦霧（brain fog）、記憶力衰退等症狀外，各地竟陸續出現了零星的精神疾病病例，嚴重者甚至想「殺了自己的孩子」，醫界束手無策。

《紐約時報》報導，部分無精神病史的武漢肺炎患者，確診數周後，開始精神錯亂。這再度確認了，難纏的新冠病毒，除了影響呼吸道器官，也可能破壞人類神經、認知與心理功能，影響時間不定，起因難以確認，治療也更加棘手。

紐約州42歲的物理治療師，泣訴不斷看到孩子遭到謀殺的畫面，有的被車輾過，有的被斬首，「情景就像電影『追殺比爾』」。深愛孩子的她，甚至出現想殺害孩子與自戕的念頭，情緒幾近崩潰。

紐約30歲的建築工人，持續出現表親要謀害他的幻象，為了自保，一度試圖勒斃表親。英國55歲女子，腦海不斷湧現獅子與猴子的幻覺，還堅信一名親人已被冒名頂替。

專家推斷，病毒入侵激發的身體免疫反應，與導致的血管問題與發炎症狀，都可能是肇因。部分神經毒素恐穿越血腦屏障進入腦中，造成損傷。麻煩的是，從腦部掃描、脊隨液分析等檢驗，都看不出腦部感染跡象。

就生理狀況而言，多數患者的新冠症狀皆屬輕微，還多介於30至50歲之間，並非思覺失調症或失智的高風險族群。某些案例的免疫系統即便已殲滅COVID-19病毒，卻仍無法停止運作，或仍在掃除病毒餘孽，而這持續的免疫活化也是造成腦霧與記憶力喪失的元兇之一。

由於症狀不一，涵蓋幻聽、幻覺、恐懼、疑神疑鬼、暴力傾向等，對治療構成難度。有的人花了數周才大致康復，最嚴重的，當屬那名想謀殺孩子的物理治療師，藥石罔效，醫師甚至考慮採電擊痙攣休克療法。所幸最後有一款藥物終於起了作用，她拖了四週後才出院，但也只恢復到9成5狀態。

驚人的是，這類精神失常狀況並非新冠肺炎患者獨有。1918年西班牙流感與近年的SARS、MERS疫情都曾出現類似病例。未知是最可怕的敵人，醫師坦言，目前仍有太多無法回答的問題。精神症狀會持續多久？會痊癒嗎？影響患者多久？誰較容易精神錯亂？一個個問號，成了公衛體系的全新挑戰。