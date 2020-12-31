【台灣首創360度立體特效輪狀煙火】外交部實況轉播101跨年燈光煙火秀 致敬全球防疫英雄　

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）外交部發言人歐江安今天(12/31) 說，疫情肆虐，台北101大樓跨年燈光煙火秀是全球少數照常舉行的指標性大型跨年盛事，今晚11時55分起開始，外交部將透過國際衛星訊號，向全球實況轉播101大樓跨年燈光煙火秀。

歐江安今在外交部例行記者會指出，外交部將從台北時間31日晚間11時55分起開始，透過衛星訊號向全球實況轉播「台北101大樓跨年燈光煙火秀」跨年倒數計時活動，轉播的衛星連結資訊已周知外交部所有駐外館處，並洽請各國媒體播出，同時歡迎在台灣的國際媒體採訪報導。

歐江安說，此次跨年煙火影片也可以在外交部YouTube平台「潮台灣」（Trending Taiwan）頻道觀賞，歡迎民眾上網點閱。

歐江安表示，2021年新年煙火大秀以「讓愛擁抱世界，讓希望點亮未來」為設計主題，首創「360度立體特效輪狀煙火」(下方影片搶先看)，民眾可從任何角度觀賞同樣的精彩畫面，施放過程將向全世界防疫英雄致敬，並傳遞「台灣可以幫忙」（Taiwan Can Help）的正向意念。

歐江安還提到，101大樓自民國94年起，每年元旦零時零分施放煙火慶祝跨年，是年度盛事。「台北101大樓跨年燈光煙火秀」曾獲「美國有線電視新聞網」（CNN）網站評選為全球十大獨具特色的跨年城市活動之一，也獲英國廣播公司（BBC）、今日美國（USA Today）、日本朝日電視台、美聯社、法新社及路透社等知名國際媒體報導，今年因武漢肺炎（COVID-19）疫情肆虐，更成為全球少數照常舉行的指標性大型跨年盛事，備受矚目。

101煙火現場看 最佳角度與位置如下圖:

圖/台北101官方臉書