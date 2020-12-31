絢爛！亞洲藝術家蔡國強大型回顧展　聯手台灣HTC VIVE Arts VR創作首亮相

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)亞洲藝術家蔡國強大型回顧展《遠行與歸來》已於北京故宮博物院登場，首次公開亮相由HTC VIVE Arts支持創作的虛擬實境作品《夢遊紫禁城》，自即日起於展至 2021 年2月5日。

1986 年底，蔡國強在北京故宮博物院朋友們的幫助下離開故土，從此遠行世界。《遠行與歸來》蔡國強藝術展由北京冬奧組委、故宮博物院聯合主辦，由西蒙·沙瑪（Sir Simon Schama）擔任策展人，其為美國哥倫比亞大學歷史及美術史學教授，撰寫並主持《藝術的力量》《文明 2》等轟動全球的 BBC 紀錄片。

現年63歲的蔡國強，以爆破藝術聞名，甫獲2020年野口勇獎，展覽足跡遍佈紐約、義大利、法國等知名美術館，長年旅居國外，現返中國舉辦大型回顧展，於北京故宮午門正樓、東西雁翅樓與東北崇樓四個展廳，呈現 180 件/組主要以火藥為媒介的巨幅作品，爆破於手工麻紙和絲綢等各式媒材上；另也展出「一個人的西方藝術史之旅」項目的精選作品，和他對話故土東方人文精神和以故宮為靈感的新作。



《遠行與歸來》展覽現場西雁翅樓為"遠行"的起點，分區展出每段藝術史對話的作品，尤其關注蔡國強與不同時期藝 術對話時使用的繪畫手法。 蔡國強普拉多美術館個展精選作品。(圖/蔡工作室提供)



西蒙•沙瑪(左)與蔡國強在藝術家作品《天堂情結之一》前。(圖/蔡工作室提供)

此外，展覽另一大亮點為蔡國強首部虛擬實境作品《夢遊紫禁城》，在HTC VIVE Arts的支持下完成，首度於《遠行與歸來》中公開亮相，靈感源於恰逢紫禁城600年，藝術家想像建成時的絢爛煙花慶典，帶領觀眾回到百年前，時而置身於漢白玉模型中，時而在高空的彩煙中穿梭。

HTC VIVE Arts表示，《夢游紫禁城》包含三個元素：大型漢白玉紫禁城模型、層次豐富的火藥草圖，及融合所有元素的VR作品，製作過程結合3D掃描、建模，360度拍攝和CG技術。



《夢游紫禁城》(圖/蔡工作室提供)



《夢游紫禁城》製程(圖/蔡工作室提供)



《夢游紫禁城》大型漢白玉紫禁城模型(圖/蔡工作室提供)

此次，也展出蔡國強於 2020 年新冠疫情自我隔離期間的宇宙主題新作；幾十年來，宇宙是這個仰望星空的繪畫少年的永恆之鄉；每當以中國發明的火藥為媒材探尋宇宙主題的創作，彷彿踏上回鄉之路。

「其實，我的遠行從未離開，歸來仍在路上。遠行也是尋找更大的故鄉，和古今中外的更多先輩相遇，通過他們尋找共同的遠方，宇宙的永恆之鄉！歸根結底，是在不同文化時空裡滋養自己。」蔡國強說。

蔡國強表示，「如果說藝術家像艘船，在一個個港口停靠，故宮、烏菲齊、普拉多，是我藝術生涯中里程碑般的重要港口。但港口不是船的歸宿；船的歸宿是星辰大海，是海平線，甚至是海底。」



蔡國強戴VR眼鏡體驗《夢游紫禁城》(圖/蔡工作室提供)