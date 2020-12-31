最新!【北台灣跨年】台北市長柯文哲12/31宣布: 晚會照常舉辦　管制人數下修為4萬

更新時間: 2020-12-31 12:25

首次發稿: 2020-12-31 10:26

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）迎接2021年，台北市長柯文哲今天(12/31)宣布跨年晚會照常舉辦，府前廣場管制區將在下午3時開放入場，須量體溫、戴口罩、完成實聯制後才能進入，並請攜帶手機，以利接收防疫資訊。此外根據中央社報導，管制人數上限由原本8萬人下修為4萬人。

北市跨年晚會表演自晚間6時30分開始，觀傳局提醒，若在居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，或是有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀的民眾，不得參加活動，可留在家收看跨年晚會轉播。

圖/台北市政府社群網站

31日當天將於市府前舞台區圍設管制範圍，並設置3處管制點，民眾須量體溫、消毒、戴口罩並做好實(聯)名制方能進入。(台北市觀傳局)

圖/台北市政府社群網站

圖/台北市觀傳局

●管制區內實聯(名)制進場：身分證、台北通APP、隨行碼 (皆可)

一、身分證

二、台北通APP

1.下載台北通APP。

2.選擇手機註冊或身分證註冊（手機門號註冊最快）。

3.現場登入並出示QR Code頁面給工作人員掃描。

三、隨行碼

2.至系統發送簡訊點選連結取得隨行碼。

3.現場出示隨行碼QR Code頁面給工作人員掃描。

●提醒您：管制區內禁止飲食(補充水份除外)，全程戴口罩，勸導不聽者將開罰！