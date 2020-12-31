【寒流襲台灣】道路易結冰! 新竹尖石鄉後山4國小•31日下午停課　桃園復興區4國小全日停課

今年入冬首波寒流30日將快速南下，新竹縣消防局針對尖石鄉、五峰鄉的消防分隊所屬救災救護車輛配置雪鏈，以強化在山區路面結冰時的出勤能力。（... 今年入冬首波寒流30日將快速南下，新竹縣消防局針對尖石鄉、五峰鄉的消防分隊所屬救災救護車輛配置雪鏈，以強化在山區路面結冰時的出勤能力。（新竹縣消防局提供）中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）寒流來襲，桃園市位於高海拔的復興區光華國小、高義國小、巴崚國小和三光國小，因學區路面結凍結霜，校方擔心校車接送學生時路滑會有安全疑慮，31日採取全日停班停課措施。

新竹縣政府30日晚間也宣布，因寒流來襲，道路易結冰，尖石鄉後山4所國小，31日中午提早放學，下午停課；若31日達停班停課標準，將由各校決定是否全日停課1天。

新竹縣政府表示，依據中央氣象局天氣預估，尖石鄉鎮西堡12月31日高溫6度，低溫-1度，尖石鄉地區道路狹小，上下坡度大，若道路下雪或結冰，容易造成車輛打滑。

縣府指出，考量師生上下學的安全，針對後山4所學校，分別為新光國小、石磊國小、玉峰國小、秀巒國小，調整為31日中午放學，下午課程則另擇期補課。

縣府表示，若31日天氣狀況達停止上班及上課基準，4所學校也可依天然災害停止上班及上課作業辦法，自行決定是否停課1天。

人事行政總處 停班停課超連結

中央社引述桃園高義國小教導主任鄭慈韻表示，30日下午約4時許，學校氣溫降低到約攝氏2度左右，學校附近的路面也開始出現結霜情形，研判晚間就有可能開始降雪，由於學校學生大多從更高海拔的住家來學校，因此決定31日停班停課一天。

桃園市教育局表示，飄雪後路面濕滑恐造成校車安全疑慮，水管也有爆管的危險，地方交通、水電的供應也可能中斷或供應困難，除了高義國小外，包括光華國小、巴崚國小和三光國小等4所高海拔的國小明天皆停班停課一天。

另外，復興區立幼兒園華陵分班（位居後山）也考量天寒路滑，為維護師生安全，故明天停班停課一天。

氣象局指出，這波寒流自30日下午開始到1月1日間，桃竹苗沿海、淡水一帶體感溫度約0度上下，北台灣山區都有降雪機會，預估可能範圍是北台灣800至1000公尺以上的高山，如拉拉山、太平山等，陽明山也不排除。