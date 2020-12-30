防疫來到九局下半不能鬆懈　蔡英文盼台灣人持續團結

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）總統兼民主進步黨黨主席蔡英文今（30）日表示，新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的威脅仍在，她以棒球來到第九局仍不能鬆懈為例子，呼籲國人持續團結努力防疫。

蔡英文今日在民進黨中央黨部發表年終談話，她表示，武漢肺炎疫情改變了每個人的日常生活，也衝擊著全世界每個國家的社會秩序，台灣雖抗疫表現優異，這場抗戰仍在持續中，就像一場棒球比賽，即使前面八局都領先，到了第九局一樣不能鬆懈，「我要拜託大家，一定要持續團結、持續合作、保持信心，我們一定會打贏這場防疫的漫長戰役。」

蔡英文提及，台灣到目前為止不僅守住了疫情，今年經濟也逆勢成長，外資、內資、台商不斷加碼投資台灣；此外，台美關係持續深化，台灣的國防戰力也不斷提升。

「這些成果，都是全體台灣人民共同努力的成果」，蔡英文指出，「我要感謝全體國人，還好有你們的團結合作，還好有你們的同心協力，還好有你們的彼此幫忙，還好有你們溫柔、勇敢、堅定，和台灣站在一起。謝謝你們，有你們真好！」

蔡英文隨後也釋出一支短片，當中由她親自配音，感謝熱心奉獻的防疫國家隊及自動自發落實防疫的國民。

蔡英文在影片中表示，「還好，有大家溫柔、堅定的和台灣站在一起。我會永遠記得，這一年，因為台灣人勇敢團結，於是台灣人也可以充滿自信，昂首闊步。還好，有你們。謝謝大家一年來的努力！新的一年，讓我們一切都好。」