霸王級寒流將來襲 新北市超前部署 送獨居長輩棉被 關懷街友提供熱食

霸王級寒流即將侵襲台灣，新北市政府啟動避寒機制，提前送棉被給獨居長輩，並備禦寒衣物和熱食給在街弱勢街友，副市長謝政達並將於30日晚間9點半，和相關局處到三重區自強路市立圖書館三重分館周邊關懷街友，勸導街友入住與市府合作的旅館避寒，社會局並公布街友外展中心24小時服務專線0905285115，民眾如有發現露宿街友亟需協助，可撥打專線以提供立即服務。

社會局長張錦麗表示，根據氣象，元旦期間氣溫將驟降到6度，侯友宜市長關心獨居長輩及在街街友，社會局已先運用鈦甫科技股份有限公司捐贈的70萬元採購760件厚棉被，交由各區公所請志工分送給列冊的獨居長輩，並提醒在寒流期間注意瓦斯、電暖器的使用。

張錦麗說，另外針對全市16個轄區較有街友出入的地方，請區公所結合警、消及公共場域管理單位，和志工主動上街關懷街友，並贈禦寒衣物和食品等，以確保街友的人身安全，並協調長期關心街友的恩友中心，在板橋和三重據點供應熱食，市府位於中和區國光街112巷11弄1號的街友外展服務中心，也會連續三天供應熱食。

副市長謝政達並將於晚間9點半，前往三重圖書分館周邊關懷街友，謝政達表示，市府有3處街友中途之家和16家合作旅館，希望勸導街友在寒流期間能進住，這些地方均有住宿及熱食供應，若街友不願接受收容，也會給予暖暖包、睡袋、厚外套等禦寒衣物和超商實物卡等。

板橋恩友中心位於板橋區幸福路60巷53號，電話：2254-5992；三重恩友中心位於三重區大同北路213之4號，電話：2987-3478，供餐時段分別為中午11:30至12:30，下午17:30至18:30。