新北市首次推出運動教練月曆展現力與美 期許選手永不放棄

新北市今(30)日首次推出新北市運動教練月曆， 2021年運動教練月曆中，囊括16運動種類20位運動教練， 擔任模特兒展現運動的力與美。 而這些優秀教練們在月曆中寫下自己的座右銘， 期許能激勵鼓舞小小選手，期許他們能勇敢逐夢，Never give up a dream！

擔任2月份的刊版古典美女，是板橋國中專任運動教練陳宜盈， 嫻靜的外表下其實是個現代俠女，最擅長武術套路太極拳、 太極劍全能。今年在屏東全中運支援行政工作時，因為現場門很低， 為了運送物資她當場劈腿送貨，俐落身手讓所有人員瞠目結舌。 宜盈曾參與多次國際競賽並於今年摘下全民運金牌。 目前積極投入國中武術選手訓練， 指導學生榮獲109學年度全國中正盃武術錦標賽前3名、 109年全中運刀棍全能、槍劍全能第3名等獎項。學生曾對她說「 教練，我們練這麼多真的有用嗎？要顧功課又要練武術， 練得好崩潰。」她都會鼓勵孩子跟自己對話，再堅持一下就過了！

11月版面的肌肉型男是現職安康高中角力教練李建復， 曾是安康高中金牌選手的他，在大學期間與學長訓練對摔時， 曾發生膝關節四條韌帶全斷的重度運動傷害。 經過近7個月的時間就醫復健，方返回訓練場， 退伍後回到母校擔任教練，墊上對摔、 雙人負重輔助訓練和重量訓練，日復一日從不間斷， 以維繫他在場場比賽搏倒對手好體能，並拿下104、106、 108年連三屆全國運自由式第四級第一名！ 李建復認為能陪著選手們一路成長， 參與孩子們的人生是非常幸運的事，將竭盡所能去成就每個孩子！

月曆中各月份都詳述運動教練個人及帶隊的績優事蹟， 其他如任職於明德高中的楊惠娟教練，今(109) 年為本市體育有功傑出教練， 而於108年全國運動會七項全能第一名破U20紀錄的陳彩娟選手 ，就是她指導出來的學生。任職於自強國小的王振邦教練， 本身是體育教師兼任教練，自選手國小培訓至國中端， 在今年109年全中運，指導的學生於國男100M拿到金牌佳績。

教育局長張明文表示，新北市的選手在全中運、 全國運等賽事發光發熱時，大家看不到的是背後默默付出的教練， 所以發行運動教練月曆，希望他們的風采也能被大家看見， 同時感謝教練的辛苦付出。110年全國運在新北， 歡迎到場領略這些選手兼教練所展現的魅力。 目前月曆會發送到所有體育重點學校，也開放民眾索取，歡迎上「 新北學Bar」臉書粉絲專頁按讚、留言加分享， 就有機會獲得教練月曆！