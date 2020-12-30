專注企業永續 中華電信連續8年獲

亞洲知名財經雜誌The Asset《財資雜誌》發佈2020年The Asset ESG Corporate Awards評選結果，中華電信(TWSE：2412；NYSE：CHT)獲得白金獎，為台灣唯一獲此殊榮的電信業者，也是該公司連續第八年獲得「白金獎」。
The Asset ESG Corporate Awards每年針對亞洲上市公司永續經營管理能力，由投資人、分析師及專業評審團隊進行評鑑，評鑑指標包含企業財務表現、公司治理、社會責任及環境責任，評鑑範圍亦涵蓋上市公司對投資人關係之建立與維護。中華電信身為台灣電信業領導者，努力落實公司治理方針，提供股東多元的議事表決管道、行使股東權利，並透過官網、公開資訊觀測站及記者會、法說會等多元管道，強化與利害關係人溝通及資訊透明揭露。中華電信表示「很榮幸能屢獲世界專業團隊肯定，未來也仍將努力不懈，專注永續經營，作為企業典範」。
2020年全球深受疫情影響，各地籠罩在新冠肺炎疫情的陰影當中，企業如何在疫情中穩定經營，並兼顧客戶與員工健康是重大課題與挑戰，也是今年度The Asset ESG Corporate Awards評審團隊重視的環節。面對疫情衝擊，中華電信透過企業自身的資通訊核心價值與技術，疫情初始即投入防疫團隊，運用網路技術、大數據等協助政府科技防疫，投入1922疫情通報及諮詢專線人力，為全民健康盡一份心力；另一方面，企業落實各項防疫措施，確保職業環境安全，維護員工健康與服務營運，也守護客戶健康。
中華電信引領台灣進入5G時代，提供客戶全方位的資通訊整合服務，疫情期間，肩付起防疫國家隊成員的重大責任，長期重視社會投資，大力投入偏鄉電信建設，致力縮短數位落差，創造各方面的數位機會，發展再生能源，減少廢氣排放。為許多民眾心目中值得信賴的品牌代表之一。
根據英國世界品牌論壇(WBF, World Branding Forum)最新的「世界品牌獎」(World Branding Awards)調查結果，中華電信獲選為台灣的「年度品牌獎」(Brand of the Year Award)。該獎項由英國非營利組織－世界品牌論壇所設立，分別針對全球、各國或地區等不同領域類別的知名品牌，由該組織的評審團隊，透過針對品牌價值、網路票選、國際市調機構評比等方式進行評選，而選出贏家品牌。中華電信為台灣唯一獲選的電信業者，品牌價值獲得市場肯定，展現與消費者之間建立的高度品牌連結，成功創造在消費者心目中屹立不搖的心佔率。