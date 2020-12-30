專注企業永續 中華電信連續8年獲

亞洲知名財經雜誌The Asset《財資雜誌》發佈2020年The Asset ESG Corporate Awards評選結果，中華電信(TWSE：2412； NYSE：CHT)獲得白金獎，為台灣唯一獲此殊榮的電信業者， 也是該公司連續第八年獲得「白金獎」。

The Asset ESG Corporate Awards每年針對亞洲上市公司永續經營管理能力，由投資人、 分析師及專業評審團隊進行評鑑，評鑑指標包含企業財務表現、 公司治理、社會責任及環境責任， 評鑑範圍亦涵蓋上市公司對投資人關係之建立與維護。 中華電信身為台灣電信業領導者，努力落實公司治理方針， 提供股東多元的議事表決管道、行使股東權利，並透過官網、 公開資訊觀測站及記者會、法說會等多元管道， 強化與利害關係人溝通及資訊透明揭露。中華電信表示「 很榮幸能屢獲世界專業團隊肯定，未來也仍將努力不懈， 專注永續經營，作為企業典範」。

2020年全球深受疫情影響， 各地籠罩在新冠肺炎疫情的陰影當中，企業如何在疫情中穩定經營， 並兼顧客戶與員工健康是重大課題與挑戰，也是今年度The Asset ESG Corporate Awards評審團隊重視的環節。面對疫情衝擊， 中華電信透過企業自身的資通訊核心價值與技術， 疫情初始即投入防疫團隊，運用網路技術、 大數據等協助政府科技防疫， 投入1922疫情通報及諮詢專線人力，為全民健康盡一份心力； 另一方面，企業落實各項防疫措施，確保職業環境安全， 維護員工健康與服務營運，也守護客戶健康。

中華電信引領台灣進入5G時代， 提供客戶全方位的資通訊整合服務，疫情期間， 肩付起防疫國家隊成員的重大責任，長期重視社會投資， 大力投入偏鄉電信建設，致力縮短數位落差， 創造各方面的數位機會，發展再生能源，減少廢氣排放。 為許多民眾心目中值得信賴的品牌代表之一。

根據英國世界品牌論壇(WBF, World Branding Forum)最新的「世界品牌獎」(World Branding Awards)調查結果，中華電信獲選為台灣的「年度品牌獎」( Brand of the Year Award)。該獎項由英國非營利組織－世界品牌論壇所設立， 分別針對全球、各國或地區等不同領域類別的知名品牌， 由該組織的評審團隊，透過針對品牌價值、網路票選、 國際市調機構評比等方式進行評選，而選出贏家品牌。 中華電信為台灣唯一獲選的電信業者，品牌價值獲得市場肯定， 展現與消費者之間建立的高度品牌連結， 成功創造在消費者心目中屹立不搖的心佔率。