年節送禮首選 貢寮鮑禮盒安心又實惠

每次都為了年節禮品傷透腦筋?為了迎接即將到來的農 曆新年，推薦高品質又有特色的貢寮鮑禮盒，有九孔罐頭、 九孔即食調理包、磯燒九孔鮑、九孔一口鮑等特色產品， 無論是端上餐桌加菜或是當作泡茶零嘴都非常美味， 讓你顧面子更顧健康，送禮送到心坎裡!

貢寮鮑是貢寮區淺海養殖的「九孔」及「黑盤鮑」總稱， 生長在天然海域，吃海菜長大，口感鮮甜Q彈且具備外銷水準。 另外，貢寮鮑含有相當豐富的蛋白質及海鮮界中數一數二的鈣含量， 是相當優質的食材。為了推廣貢寮在地優質水產品，市府建立「 貢寮鮑」品牌，並輔導業者自主管理取得產銷履歷或生產追溯認證， 並定期抽檢，確保合格才能上市，為消費安全把關。

除了新鮮的貢寮鮑，漁會及養殖戶也推出許多熟食加工品， 不僅不用擔心生鮮保存時效， 方便即食的貢寮鮑加工品就算不懂如何料理也可以輕鬆上菜!貢寮區 漁會研發的多種貢寮鮑產品中，「九孔即食調理包組合」 是將鮮美的貢寮鮑，做成加熱隨開即食的調理包產品， 共有紅燒九孔鮑、紅蔬悶九孔鮑及上湯九孔鮑三種口味， 只要使用微波爐或是隔水加熱，就能簡單上菜， 精美的包裝設計及高品質的內容，讓「九孔即食調理包組合」 在今年獲得漁業署「2020海宴水產精品」榮譽， 送禮自用兩相宜。除了即食調理包，漁會還有磯燒九孔鮑、 九孔罐頭禮盒等可供選擇。另外， 貢寮鮑養殖戶所開發的貢寮鮑熟食產品包括九孔一口鮑、 貢寮鮑香腸及九孔XO醬等， 不論是泡茶零嘴還是餐桌小菜應有盡有， 豐富多樣的貢寮鮑加工產品大方又精緻，是年節送禮的不二選擇。

漁業處處長張麗珍表示， 市府輔導貢寮鮑養殖戶取得產銷履歷或生產追溯認證， 是安心的健康食材，為推廣貢寮鮑品牌， 市府輔導漁會開發多種熟食加工品，農曆年節將近， 希望大家多多支持新北市在地優質水產品。