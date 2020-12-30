年節送禮首選 貢寮鮑禮盒安心又實惠

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供
照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供
每次都為了年節禮品傷透腦筋?為了迎接即將到來的農曆新年，推薦高品質又有特色的貢寮鮑禮盒，有九孔罐頭、九孔即食調理包、磯燒九孔鮑、九孔一口鮑等特色產品，無論是端上餐桌加菜或是當作泡茶零嘴都非常美味，讓你顧面子更顧健康，送禮送到心坎裡!
貢寮鮑是貢寮區淺海養殖的「九孔」及「黑盤鮑」總稱，生長在天然海域，吃海菜長大，口感鮮甜Q彈且具備外銷水準。另外，貢寮鮑含有相當豐富的蛋白質及海鮮界中數一數二的鈣含量，是相當優質的食材。為了推廣貢寮在地優質水產品，市府建立「貢寮鮑」品牌，並輔導業者自主管理取得產銷履歷或生產追溯認證，並定期抽檢，確保合格才能上市，為消費安全把關。
除了新鮮的貢寮鮑，漁會及養殖戶也推出許多熟食加工品，不僅不用擔心生鮮保存時效，方便即食的貢寮鮑加工品就算不懂如何料理也可以輕鬆上菜!貢寮區漁會研發的多種貢寮鮑產品中，「九孔即食調理包組合」是將鮮美的貢寮鮑，做成加熱隨開即食的調理包產品，共有紅燒九孔鮑、紅蔬悶九孔鮑及上湯九孔鮑三種口味，只要使用微波爐或是隔水加熱，就能簡單上菜，精美的包裝設計及高品質的內容，讓「九孔即食調理包組合」在今年獲得漁業署「2020海宴水產精品」榮譽，送禮自用兩相宜。除了即食調理包，漁會還有磯燒九孔鮑、九孔罐頭禮盒等可供選擇。另外，貢寮鮑養殖戶所開發的貢寮鮑熟食產品包括九孔一口鮑、貢寮鮑香腸及九孔XO醬等，不論是泡茶零嘴還是餐桌小菜應有盡有，豐富多樣的貢寮鮑加工產品大方又精緻，是年節送禮的不二選擇。
漁業處處長張麗珍表示，市府輔導貢寮鮑養殖戶取得產銷履歷或生產追溯認證，是安心的健康食材，為推廣貢寮鮑品牌，市府輔導漁會開發多種熟食加工品，農曆年節將近，希望大家多多支持新北市在地優質水產品。