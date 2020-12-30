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台灣振興三倍券領了嗎？經濟部：尚有40萬人未領取

振興三倍券領了嗎？經濟部提醒，尚有40萬份三倍券尚未被領取，使用期限到12月31日止，請民眾務必把握最後機會。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/30 16:54
經濟部提醒，尚有40萬份三倍券尚未被領取，使用期限到12月31日止(圖/中央社)

經濟部提醒，尚有40萬份三倍券尚未被領取，使用期限到12月31日止(圖/中央社)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)經濟部提醒，尚有40萬份三倍券尚未被領取，使用期限到12月31日止，請民眾務必把握最後機會。

經濟部統計，振興三倍券發放迄今，已有超過2,331萬人(占98%)領取，其中約2,150萬(占92%)領取紙本券，181萬人(占8%)綁定數位三倍券，估計大約40萬具領取資格者尚未領取。

經濟部表示，11月16日加碼開放持有效台灣永居證的外國人領取三倍券，已有7,066人完成領取。

經濟部呼籲，紙本三倍券倘過了12月31日尚未使用完畢或完成消費滿額3,000元，將無法辦理退費，也不能再使用，數位綁定也不能繼續累計消費。

經濟部統計，7至11月零售業及餐飲業營業額已顯著成長，甚或連續數月創下歷年同月新高，可見三倍券確實有效刺激內需市場、加速復甦並活絡經濟。

此外，近期傳出因有店家擔心來不及兌換，因此不再收取三倍券，對此中小企業處表示，雖三倍券使用期限至2020年底，不過各店家收取後兌領期限可至2021年3月31日，請店家安心收取。

經濟部提醒，尚未領取紙本三倍券的民眾，只要攜帶1,000元現金及健保卡或永居證，至各地郵局領取，各郵局因營業時間不同，最晚可領至晚上9時；或選擇快速便利的數位三倍券，包含信用卡、電子票證及行動支付，至三倍券官網即能輕鬆完成綁定，就可立即消費，於12月31日當日消費累積滿3,000即可享後續2,000元回饋。

詳情請至三倍券官網查詢，或撥打「1988紓困振興專線」洽詢。
三倍券
經濟部
振興

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