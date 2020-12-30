絕無冷場！《拆彈專家2》開出破億票房台灣跨年上映　影帝劉德華「截肢」到底怎麼拍？

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)《拆彈專家2》劉德華及劉青雲兩大影帝共同飆戲，已於中國開出破4.2億人民幣（約18億台幣）票房，台灣將於31日上映。

警匪動作片《拆彈專家2》由香港鬼才名導邱禮濤執導，強大的爆炸特效場面，被譽為歷年最強視覺效果的香港電影，劇情全程無冷場，好評滿滿。已於聖誕節在中國上映，至28日已經開出破4.2億人民幣（約18億台幣），更連續4天穩坐票房冠軍寶座，有望超越2017年首集的票房紀錄。

身兼演員和監製的劉德華在片中挑戰體能的演出也是話題不斷。向來親力親為的華仔，不但肉搏戰畫面都親自上陣，還有好幾場嚴格受訓的特訓場面，像是跳繩、打拳，甚至抬起車胎、大耍戰繩等鏡頭。



《拆彈專家2》劇照(圖/華映娛樂)

電影公司說明雖然拍攝時體能消耗很大，但劉德華拍到全身大汗也沒喊累，反而有了運動效果一般，越拍越精神！狀態極佳，還有一幕練拳擊的戲，他都還記得在拍《阿虎》時的訓練，打得拳拳到肉，非常厲害。

劉德華表示，平日很少做健身，「因為我不想練得太大隻，主要都是做有氧運動，年輕的時候什麼運動都會去嘗試，但受傷之後，我所有運動就不敢玩得太過，適當就好。」

在《拆彈專家2》的特訓鏡頭中，他覺得扛起輪胎真的比較吃力，畢竟輪胎本身真的重量十足，讓他拍完忍不住在旁邊喘大氣休息。



《拆彈專家2》預告(影/Youtube)

而在人潮滿滿的旺角追逐場景，也讓劇組花了很大的心力，從借場景到設計高難度動作，樣樣都是高難度的挑戰，不論是快車道上跳車頂，天橋追逐戰，都讓人感到緊張刺激。劉德華說：「這次很多都是實景在室外拍攝動作戲，視覺上比較寬廣開揚一些。」

片中劉德華飾演拆彈專家潘乘風，因一場意外必須截肢，片中華仔只剩一隻腿的演出讓觀眾印象深刻，據《拆彈專家2》微博釋出幕後花絮片段，劉德華先用綠布把左小腿包起來，再將膝蓋「跪在」義肢上，事後使用電腦特進行後製，華仔到後來安裝義肢竟也變得駕輕就熟。

劉德華透露，演出瘸腿部分是參考導演邱禮濤，因為導演受到小兒麻痺症影響，平時走路也有點一高一低。

《拆彈專家2》將於31日台灣上映，最新消息請前往官方臉書查詢。



《拆彈專家2》 製作特輯6-城市大追捕(影/Youtube)