台灣遭英國變種病毒入侵 元旦起禁外國人入境

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（30）日宣布，台灣現首例武漢肺炎英國變種病毒，為27日自英返台華航班機的發燒者，指揮中心決定加嚴邊境防疫控管，自110年1月1日起暫緩無居留證外國人入境和經台灣轉機；自1月15日起，登機前要附檢疫居所證明，以集中檢疫和防疫旅館為原則，居家檢疫得要1人1戶。

指揮官陳時中表示，27日自英返台華航班機114名旅客中，有3人確診武漢肺炎，經基因比對驗出變種病毒，確定出現全台首例英國變種病毒感染者，該名變種病毒的患者為案792，27日華航自英返台班機的發燒少年，目前病況穩定。

由於我國出現首例英國變種病毒個案，陳時中證實，要調整邊境檢疫措施將採滾動式檢討，觀察期訂一個月，看實施狀況及疫情變化調整。

指揮中心宣布，從110年元旦起（以搭機時間為當地1月1日零時起計算），非台灣籍人士暫緩入境。可入境的外籍人士包含持有居留證、外交公務、商務履約、人道考量、國人的配偶及未成年子女、其他特別許可。港澳人士則為持有居留證、商務履約、跨國企業內部調動、國人的配偶及未成年子女及專案許可。

過去邊境封關時，還未取得居留證的陸配及未成年子女（俗稱小明）不能來台也引起爭議。陳時中說，明年元旦推動的新制，中國籍人士若有居留證、台灣民眾的配偶及未成年子女以及專案許可者，可來台。

此外，從明年1月1日起，暫停國際醫療(特殊或緊急採專案許可除外)、以及經台灣轉機。

指揮中心亦指出，自明年1月15日零時起，入境旅客除須依原規定檢附登機前3日內檢驗報告外，亦須提供檢疫居所證明(以集中檢疫或防疫旅宿為原則，若選擇居家檢疫者，則須1人1戶且經切結)。

台灣出現首例英國變種病毒確診個案，指揮中心決定加嚴邊境防疫控管，自110年1月1日起暫緩無居留證外國人入境。（指揮中心提供）