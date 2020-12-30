台灣經濟部嚴審中資　採持股「逐層認定」、禁黨政軍投資

（台灣英文新聞／財經組 台北報導）政府早前宣布將嚴格審查來台投資的中資，而經濟部今（30）日發布修正「大陸地區人民來台投資許可辦法」相關條文，即日起生效。

經濟部今日透過新聞稿表示，為因應近來外國人直接投資模式越趨多元複雜，包括美國、日本、歐洲、澳大利亞等主要國家莫不提高對於外資投資審查之門檻，針對可能影響國家安全的跨境投資交易強化審查機制，擴大主管機關審查能量。

而為避免中資以跨境多層投資的方式規避審查，以及中資來台投資可能受中國黨政軍的決策指示等情況，經濟部今日發布修正「大陸地區人民來台投資許可辦法」相關條文。

根據修正條文，主管機關將嚴格認定第三地區中資定義，以持股比例「百分之30」計算方式或「具有控制能力」作為認定標準，但較先前不同的是，經濟部未來對於持股比例將採逐層認定。

經濟部投資審議委員會舉例說明，A公司有數名投資人，甲為中國股東，對A公司直接投資持股百分之五，故甲對A公司之持股均列入中資計算。

若乙也為中國股東，對丙公司持股百分之40，丙為中資，而丙又投資A公司並持股百分之40，投審會則會將該持股全數納入中資計算。

不過，若中國股東庚持有己公司百分之10股份，投審會認定己公司非中資，而己公司再投資A公司，不論持股比例，均無中資問題；根據上述計算，中國股東在A公司持股達百分之45，故A公司為中資。

經濟部修正條文另一項強化中資審查的規範是擴大投資行為態樣，增訂中國投資人以契約或其他方式控制台灣獨資、合夥、有限合夥或非上市、上櫃或興櫃公司，以及以第三地區中資公司併購台灣地區非上市、上櫃或興櫃公司之營業或財產，均須向主管機關申請投資許可。

此外，經濟部也修法限制中國黨政軍所投資之企業來台投資，包括黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所投資之法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司，皆算在內。