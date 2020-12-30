2020媽媽的年度字出爐 近2成怨氣指數飆高 「忍」小孩、忍老公、忍老闆 實在忍夠了！

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）2020年媽媽們過得好嗎？從頭忙到尾覺得「悶」？還是和孩子過了快樂滿足的一年呢？BabyHome進行2020年媽媽代表字調查，近2成媽媽選「忍」，怨嘆一整年都在「忍」小孩、忍老公、忍老闆，真是受夠了。不過仍有近3成和1成的選出「安」和「幸」，展現出台灣媽媽知足樂觀的正面力量。

2020年接近尾聲，BabyHome進行2020年媽媽代表字調查，10個候選字中，以26%「安」奪冠，媽媽們表示這一年來「全家平安事事順利」，雖世界籠罩在新冠病毒威脅下，但台灣疫情相較控制穩定，讓媽媽們感受安定，網媽表示：「全家大小都平安就是福」、「因為疫情的關係，身旁的家人平安，可以歡聚在一起才是最重要的！」

另有13%選擇「幸」，同樣覺得「自己今年幸運躲過災禍」；也有10%「足」，甜蜜分享2020年是「小孩乖、老公疼，滿足的一年」。

雖然心理上擁有安定感，不過疫情也連帶造成媽媽的困擾，就有8%表示「悶」，主要來自「因疫情而多待在家帶小孩覺得悶」；還有8%嘆「肥」，承認自己「吃太多體重up up」，可能和防疫少出門而在家吃吃喝喝有關；另有7%哭「窮」，這一年來「家庭收入不升反降」。

本次調查的代表字亞軍為「忍」，有19%媽媽怨氣指數飆高，認為這一年來「忍小孩、忍老公、忍老闆...萬事都在忍」；還有7%選「慘」，因為「家事、工作蠟燭兩頭燒，又累又慘」，可見媽媽面對家庭及職場壓力大，「忍耐」已成家常便飯，但忍太久若情緒無宣洩管道，恐忍出內傷。

北市府衛生局呼籲，三明治世代職業婦女要多加注意壓力調適，首先不當萬事不求人的女超人，以及多多照顧自己，並在事業與家庭間學習追求平衡，搭配規律作息、適度運動與充足睡眠，為生活品質加分。

衛福部則提醒，媽媽們如擔心自己身心過勞，可參考網站上的「壓力指數測量表」，提供民眾自我評測壓力指數，例如近期是否有情緒低落、忘東忘西、常覺得很累、頭痛或腰痠背痛等狀況，並建議多與親朋好友聊一聊，或可視指數高低了解是否該求助醫療支援。