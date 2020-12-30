更新【台灣寒流來襲】宜蘭太平山莊出現結霜景象　30日下午2時後、禁止遊客前往

圖為108年12月9日檔案照片。受強烈大陸冷氣團影響，海拔約1900公尺的宜蘭太平山國家森林遊樂區太平山莊(圖) 等地，當天清晨木棧道上一... 圖為108年12月9日檔案照片。受強烈大陸冷氣團影響，海拔約1900公尺的宜蘭太平山國家森林遊樂區太平山莊(圖) 等地，當天清晨木棧道上一度結霜。（林務局羅東林管處/中央社）

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）今年入冬首波寒流來襲，林務局羅東林區管理處表示，為避免聯外道路結冰引發危險，太平山國家森林遊樂區今明(12/30-12/31) 兩天下午2時後，禁止遊客前往太平山莊。

根據中時報導，霸王級寒流讓氣溫如溜滑梯般快速下降，太平山在今天下午3點半左右已經出現結霜景象，但因為水氣不夠充足，並沒有下雪。

林務局羅東林區管理處所轄的太平山國家森林遊樂區管理中心經理黃信偉稍早指出，遊樂區今天清晨開園後，就吸引不少遊客入園，預定前往遊樂區內海拔約1900公尺的太平山莊，希望可以欣賞到雪景。

中央社30日引述黃信偉表示，根據中央氣象局預報，午後海拔較高的遊樂區可能會降到冰點，導致聯外道路「宜專一線」部分路面結冰。為確保遊客安全，今明兩天下午2時之後，民眾雖可進入遊樂區，但只能前往海拔較低的鳩之澤溫泉區；鳩之澤溫泉區至太平山莊的路段預警性管制，暫時不開放民眾入山。

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