2021台北國際書展線上已開跑！文化部首度發放限量百元抵用劵

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)2021台北國際書
第29屆台北國際書展主題「
策展人李明璁規劃「書展共讀之夜」以「治癒的故事」為主題，
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文化部表示，書展將發放購書抵用券，對象包括所有購票－現場、預售、交通卡入場的民眾，更擴及書展免費入場的五大族群，包含18歲以下報名「寒假趣書展」團體、外籍人士、身障人士、持展期當日高鐵台鐵桃園以南（含）、宜花東票根入場者皆可適用。
文化部說明，換領方式包括現場購票時隨票附贈；刷交通卡入場，憑收執聯領取；憑預售實體票，於世貿一館「主題廣場」或「韓國主題國館」旁兌換。免費入場者，得預先上網填寫兌換表單取得QR Code，於現場兌換處出示QR Code及依各身分不同出示證明兌換一次。每天限量20萬張發送，發完為止。
文化部呼籲，參展民眾應全程配戴口罩，並下載My Code實名制進場，配合量測體溫。若民眾於居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，或有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常者，請在家休息，並可透過線上書展網站、影音平台、社群媒體欣賞線上書展主題展、閱讀推廣影片，勿至現場參觀。
【2021台北國際書展】
時間：2021年1月26日至1月31日
地點：世貿一館1、2樓H區（台北市信義區信義路五段5號）
詳情請前往官網或線上書展查詢