2021台北國際書展線上已開跑！文化部首度發放限量百元抵用劵

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)2021台北國際書 展線上書展自即日起展開，文化部首度推出限量20萬張100元的「購書抵用劵」，實體部分將於2021年1月26至 31日於世貿一館舉行。

第29屆台北國際書展主題「 樂讀好時光」、再度由韓國擔任主題國，邀請政委唐鳳、 林予晞共同擔任書展代言人。因應疫情，2021台北國際書 展以虛實整合方式， 提供更多元豐富的閱讀體驗，線上書展自即日開展。

策展人李明璁規劃「書展共讀之夜」以「治癒的故事」為主題， 廣邀愛書人到場共同創造有笑有淚的故事之夜， 請讀者上台朗讀分享，搭配DJ撥放音樂、畫家現場作畫，預計於11 0年1月29日週五晚間登場；另由策展人歐陽如修規劃「故事森林主題館」， 期望讓孩子們透過繪本和書本設計的遊戲， 激起對繪本及閱讀的興趣，體驗更多不同閱讀的新選擇。

「X YZ主題展」由首爾書展執行長朴知善策劃，展示世代更迭、性別、 人類末日等豐富且充滿想像力的題材。 展覽館將展示上百本名人精選的代表作，以及以「未來的人們」 為主題的韓國圖畫書；「虛擬」線上版則展覽精選120本XYZ主 題書籍、已授權台灣的作家出版品，並規劃韓國作家、文學評論家、 編輯從業人員等跨領域專家針對XYZ主題進行影音對談。

文化部表示，書展將發放購書抵用券，對象包括所有購票－現場、預售、交通卡入場的民眾，更擴及書展免費入場的五大族群，包含18歲以下報名「寒假趣書展」團體、外籍人士、身障人士、持展期當日高鐵台鐵桃園以南（含）、宜花東票根入場者皆可適用。

文化部說明，換領方式包括現場購票時隨票附贈；刷交通卡入場，憑收執聯領取；憑預售實體票，於世貿一館「主題廣場」或「韓國主題國館」旁兌換。免費入場者，得預先上網填寫兌換表單取得QR Code，於現場兌換處出示QR Code及依各身分不同出示證明兌換一次。每天限量20萬張發送，發完為止。

文化部呼籲，參展民眾應全程配戴口罩，並下載My Code實名制進場，配合量測體溫。若民眾於居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，或有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常者，請在家休息，並可透過線上書展網站、影音平台、社群媒體欣賞線上書展主題展、閱讀推廣影片，勿至現場參觀。

【2021台北國際書展】

時間：2021年1月26日至1月31日

地點：世貿一館1、2樓H區（台北市信義區信義路五段5號）

詳情請前往官網或線上書展查詢