圍爐囉！台灣故宮首次開發限量年菜　「朕的佛跳牆」取自在地好食材

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)國立故宮博物院首次開發年節食品，限量推出「朕的年菜」、「朕的佛跳牆」，開發雙蔘如意金翅烏雞、鳳翔魚躍、細火煨東坡佐九孔鮑等佳餚，自即日起開放購買。

故宮與雙品牌廠商祥瀧股份有限公司推出「朕的年菜」與「朕的佛跳牆」兩樣新品，取材史卷記載的過節風俗，開發雙蔘如意金翅烏雞、鳳翔魚躍、細火煨東坡佐九孔鮑等多樣豐盛佳餚，攜手將過年的團圓守歲的傳統年味從故宮帶入每一個期待相聚的溫暖家庭裡。

故宮新聞稿指出，「朕的」系列年菜、佛跳牆，重視消費者食用的健康與品質，特別選用台灣在地且擁有履歷的好食材，包括禽農產業公司健康無染飼料養殖的烏骨雞全雞、立川漁場最高品質、野放中央山脈清澈冷山泉養殖的溜泉鯛、台南隆豐牧場養殖嘉一香活菌豬，與台灣本土新鮮的大甲芋頭、屏東紅豆等食材在此次用料當中，在地的台灣好食材帶給消費者來自這塊土地的好味道。

故宮首次開發年節食品強調「讓每道年菜都有圍爐守歲的溫度」，勾勒描繪傳統年節的意義，守歲意味著迎新送故，連夜的燈火示意著凝聚的意念將一切病疫與邪祟趕跑，預示著來年平安如意，老年人守歲有「辭舊歲」之意，年輕人守歲則可為家中長者添壽。

「朕的年菜」組最大亮點是內附特色「守歲包」驚艷全場，在圍爐過後，與家人團聚的茶餘飯後之際，守歲包當中搭配的濾掛式咖啡、烏龍茶巧克力、日進斗金骰子與花團錦粟紅包等品項，讓長輩晚輩都可以開開心心收下壓歲錢、全家人一起擲骰子玩樂。

除了圍爐守歲，「朕的」佛跳牆也為走春送禮選擇，擺脫傳統沈重的甕，以精簡的紙材設計成禮盒，輕巧方便，取自文物設計裡的細膩巧思，將所蘊含的無量光明與泱泱之福贈予他人，亦或自家料理烹煮，敬祝對方一年中萬事如意，百福駢降，也期盼新年隨順圓滿，百福具臻。

新品年菜大膽突破故宮文創商品的性能，限量發行800份，自即日起線上開放購買。



「朕的」佛跳牆(圖/祥瀧股份有限公司)