2020蔡政府十大施政民調　台灣民意基金會: 整體獲認可•司法食安疑慮高

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 財團法人台灣民意基金會昨（12/29）早上在台大校友會館召開十二月全國性民調發表會，主題是「2020 蔡政府十大施政的民意反應」。

這是基金會成立以來，第53次每月例行的重大議題民調。由基金會董事長游盈隆教授主持/主講，並邀請丁庭宇、 林濁水、楊憲宏等三位知名學者專家與談。

十二月全國性民調涵蓋六大面向：

（一）蔡英文總統聲望；（二）蘇貞昌內閣施政滿意度；（三）2020年民進黨完全執政表現的評價；（四）2020 蔡政府十大施政表現的民意反應：包括防疫表現、紓困表現、整體國防表現、整體外交表現、處理兩岸關係表現、 拼經濟表現、開放美國萊豬進口政策、司法改革、食品安全、新聞自由等；（五）台灣人的政黨認同；（六）台灣人的政黨支持傾向。

圖/台灣民意基金會

主要研究發現如下：

一、 關於蔡英文總統聲望

最新民意顯示，在二十歲以上的台灣人當中，有五成三的人基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，三成六不贊同。贊同比不贊同的人多16.5 個百分點。

這項發現顯示，第二任期上任已經七個月的蔡英文總統， 其國家領導方式仍續獲過半數台灣人民的認可，儘管整體政治氛圍已轉趨緊繃對立。

圖/台灣民意基金會 (TN後製)

二、 關於蘇內閣整體施政表現

最新民意顯示，在二十歲以上台灣成年人中，有五成 一的人基本上滿意蘇內閣整體施政表現，四成一不滿意，滿意的人比不滿意的人多10個百分點。

這項發現顯示，行政院近期雖因美國萊豬即將開放進口和中天關台爭議延燒，在野黨砲火凶猛，社會反彈強烈，但蘇貞昌內閣整體施政表現仍獲過半數台灣人民的支持與肯定。

圖/台灣民意基金會 (TN後製)

三、 關於民進黨完全執政的表現

最新民意顯示，在台灣二十歲以上成年人中，有五成一基本上滿意民進黨政府這一年完全執政的表現，但有四成四不滿意。滿意者比不滿意者多 7.5 個百分點。

這項發現意味著，在經過全年武漢肺炎疫情嚴重威脅下，略微過半數的台灣公民對完全執政的民進黨政府整體施政表現給予肯定和支持，但四成四全國民眾不滿意也是一個警訊。

四、 關於開放美國萊豬進口政策

最新民意顯示，在台灣二十歲以上成年人中，三成基本上滿意蔡政府開放美國萊豬進口政策，約六成三不滿意，不滿意者比滿意者多 32.7%，同時，強烈不滿意這項政策者佔成年人口總數的四成二。

這項發現意味著，蔡政府明年(2021年) 元旦開放美國萊豬進口政策正遭遇社會主流民意強烈的反彈。 圖/台灣民意基金會

五、 關於蔡政府防治武漢肺炎疫情的表現

最新民意顯示，在台灣二十歲以上成年人中，有八成五基本上滿意蔡政府過去這一年的整體防疫表現，約一成四不滿意。 值得注意的是，有四成三的人非常滿意。

這項發現顯示，台灣人普遍且強烈肯定蔡政府整體防治武漢肺炎疫情的表現，形成台灣社會的高度共識。

六、 關於蔡政府的紓困表現

最新民意顯示，在台灣二十歲以上成年人中，有七成五基本上滿意過去這一年蔡政府整體紓困表現，約二成一不滿意。

這項發現顯示， 台灣有四分之三的成年人對蔡政府的整體紓困表現給予肯定，肯定人數比例之高也是很少見的。

圖/台灣民意基金會

七、 蔡政府司法改革表現

最新民意顯示，在台灣二十歲以上成年人中，四成二基本上滿意蔡政府過去一年的整體司法改革表現，四成七不滿意。而且強烈不滿意的比例多達 21.7%。這項發現明白表示，多數台灣成年人並不滿意蔡政府迄今為止的的司法改革表現。

八、 關於蔡政府維護食品安全的表現

最新民意顯示，在台灣二十歲以上成年人中， 四成七基本上滿意蔡政府維護食品安全的表現，四成九不滿意，不滿意者略多於滿意者，且強烈不滿意者有二成七之多。

這項發現意味著，食安疑慮已成蔡政府當前及未來頭痛的問題。

九、 關於蔡政府維護新聞自由的表現

最新民意顯示，在台灣二十歲以上成年人中， 約五成基本上滿意蔡政府維護新聞自由的表現，四成四不滿意，滿意者比不滿意者略多5個百分點，強烈不滿意者約二成八。

這表示台灣社會對蔡政府這一年維護新聞自由的表現毀譽參半，看法分歧。

十、 關於蔡政府拼經濟的表現

最新民意顯示，在台灣二十歲以上成年人中，五成八基本上滿意蔡政府過去這一年的整體拼經濟表現，三成八不滿意。

這項發現意味著，在2020年武漢肺炎疫情全球大流行嚴重衝擊全球經濟時，絕大多數台灣成年人卻對蔡政府拼經濟的表現給予肯定。