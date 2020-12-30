【新冠肺炎】中國血清研究自打臉 武漢確診人數為官方數據10倍！

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）中國防疫透明度向來為人所詬病，新冠肺炎（COVID-19）確診數據也往往令人質疑，根據官方公布的流行病學調查結果，疫情源頭湖北武漢市的實際感染人數恐高達50萬人，而目前官方統計僅５萬有餘。

中國疾病預防控制中心28日在微博、微信等社群媒體發表「全國新冠肺炎血清流行病學調查結果問答」，該調查共抽樣3.4萬人，涵蓋武漢、湖北其他市州、北京、遼寧、上海、江蘇、廣東與四川等地。調查時間為中國宣稱已遏第一波疫情後的一個月。

根據檢驗結果，武漢地區新冠肺炎抗體陽性率達4.43%，以當地人口1,100萬人推算，染疫人數超過48.7萬人。截至27日，武漢共通報50,354例，這意味真正數字是檯面數據的10倍之多。

CNN引述美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）公衛研究員黃延中說法，這項報告證實了武漢疫情高峰時，在情勢混亂、醫療資源匱乏、未能發現無症狀患者的情況下，確診數字低報有多嚴重。

中國政府素喜粉飾太平，宣揚正面消息，缺乏透明度的做法，也令外界對確診數據打上大問號。根據CNN早先從吹哨者取得的湖北省疾病預防控制中心資料，官方並未據實公布「臨床診斷案例」，刻意隱瞞實情。

然而，中國中國疾病預防控制中心仍欲藉該項血清新冠病毒抗體調查，大力吹捧政府的防疫表現。除了武漢市較高，湖北其他市州抗體陽性率僅0.44%，至於湖北之外六省的1.2萬人，更只驗出2例抗體陽性，顯示「以武漢為主戰場的疫情控制取得成功」。