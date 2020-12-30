貴氣！台灣帝雉富貴牡丹喜迎2021年　金車噶瑪蘭推出新春限定威士忌禮盒　

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)金車噶瑪蘭2021年新春限定版禮盒以台灣三種代表性動物-帝雉、梅花鹿、石虎為靈感設計，精美的包裝搭配各具風味的威士忌，為新春送禮首選之一。

金車噶瑪蘭2021年新春限定版禮盒特選台灣帝雉、台灣梅花鹿、台灣石虎三種代表性動物為設計主體，搭配具有吉祥意涵的五色鳥與多種彩蝶，以及象徵美滿順遂的蝴蝶蘭、帶有富貴之意的牡丹共同譜出豐饒之景，背景的島嶼、山脈與河流，造就噶瑪蘭威士忌迷人風味的誕生。

此外，位於宜蘭的金車噶瑪蘭威士忌酒廠也於12月初推出「噶瑪蘭酒廠珍藏版威士忌原酒－馬德拉桶」，以優雅粉紅色為包裝，同時承襲原有噶瑪蘭酒廠珍藏版系列的特點，由酒廠精選風味絕佳的橡木桶，採單桶原酒裝瓶，原先已有煙燻泥煤桶、蘭姆桶兩款風味，增添馬德拉桶也讓系列選擇變得更豐富多元，目前僅於噶瑪蘭威士忌酒廠限定販售。

噶瑪蘭2021新春限定版禮盒－噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒禮盒



採用世界最佳葡萄酒桶，透過噶瑪蘭威士忌酒廠獨特的S.T.R.燒烤桶技術，以人工精準調控烘烤溫度和時間，使桶內香韻變得細膩繽紛，熟成後的酒體口感圓潤醇厚、香味濃郁豐富。(圖/金車噶瑪蘭)

風味：綻放香瓜果香與焦糖香甜，結合葡萄酒特質之豐富融合體。呈現細緻既平衡之嗅感，完美呈現水果與橡木之絕妙

口感：甘甜口感，杏仁、黑巧克力在舌尖繚繞。尾韻潔淨，整體風味醇厚濃郁、豐富口感令人回味無窮

禮盒內容物：700ml噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶單一麥芽威士忌原酒、50ml噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶單一麥芽威士忌試管酒

建議售價：NT$ 3,500

噶瑪蘭2021新春限定版禮盒－噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌禮盒



噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌，精選波本桶、雪莉桶、重裝桶等多款橡木桶，採用雪山山脈純淨水源，創造出酒質的順口厚實，是金車噶瑪蘭上市的第一支酒款，亦為相當經典的入門酒款。(圖/金車噶瑪蘭)

風味：相當乾淨、優雅、富有清新的蝴蝶蘭花香與誘人的果香味。隱約散發著蜂蜜、熱帶芒果、洋梨、香草、椰子風味

口感：獨特似芒果之香甜風味與受橡木洗禮後之豐富多層次辛香酒體。有著溫暖、綿密、滑順與帶有柑橘的終感

禮盒內容物：700ml噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌、50ml噶瑪蘭珍選No.1單一麥芽威士忌、50ml噶瑪蘭珍選No.2單一麥芽威士忌

建議售價：NT$ 2,100

噶瑪蘭2021新春限定版禮盒－噶瑪蘭山川首席波特風味桶單一麥芽威士忌禮盒



山川首席是一款獨具個性、整體酒感卻十分協調的單一麥芽威士忌。當來自葡萄牙波特酒桶的出眾風味，遇上台灣噶瑪蘭酒廠賦予的獨有特色，有如同台演出的和諧交響樂，呈現出獨特層疊的豐富香氣與風味。(圖/金車噶瑪蘭)

風味：清新莓類香氣並帶有蜂蜜和可口的棉花糖風味

口感：飽滿、甘甜與層次和諧的酒體

禮盒內容物：700ml噶瑪蘭山川首席波特風味桶單一麥芽威士忌、50ml噶瑪蘭珍選No.1單一麥芽威士忌、50ml噶瑪蘭珍選No.2單一麥芽威士忌

建議售價：NT$ 1,500

販售通路：全台金車噶瑪蘭展售中心、酒專，或電洽噶瑪蘭服務電話0800-588-911，或至http://www.kavalanwhisky.com/ 查詢。