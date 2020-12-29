司徒文的2021台美關係許願清單：拜登入主白宮能為台灣做的7件事

2021即將到來，距離拜登入主白宮不到一個月，台美關係也盼能有新氣象。（圖／美聯社） 2021即將到來，距離拜登入主白宮不到一個月，台美關係也盼能有新氣象。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）2021即將到來，距離拜登入主白宮不到一個月，台美關係也盼能有新氣象。前美國在台協會主席司徒文 (William A. Stanton)29日撰文列出7個對拜登政府的期望，盼望2021年雙邊關係更上一層樓外，美國也能協助台灣擴大國際組織參與，並保障台灣的國土安全。

一、首要之務：加強台灣安全

美國國防部印太事務助理部長薛瑞福(Randall G. Schriver)曾指出，我們必須面對中國對台灣、亞洲、美國，甚至全世界的軍事威脅。而川普也確實在國防與安全政策做出調整，加強了對台軍售與協防台灣的行動。

考慮到中國對台灣的威脅持續增強，即將上任的拜登政府應以保障台灣安全為首要事項，依循國防授權法案，強化台美的防衛夥伴關係，同時也應考慮進一步的措施，像是聯合軍事演練、軍艦參訪，以及薛瑞福所呼籲，將台灣納入印太地區安全架構之中。

二、考慮套用對以色列的軍援模式

如同以色列，台灣不只同樣面臨外在威脅，地理位置而言，如同以色列為中東地區的關鍵角色，台灣對美國在印太地區的利益也具有至關重要的地位。

自從1985年起，美國每年投入近30億美元於以色列防衛，更曾在一年內提供38億美元在外國軍事協助上，使得以色列成為二戰後，接受國際援助總額中佔比最大者。

考量到台灣在印太關係中的重要地位，加上美國在中東的利益已不如從前，拜登政府更應調整其軍事援助的比例，投注更多在支持台灣防衛上。

三、與台簽貿易協定

根據行政院資料，台灣目前的第一大出口市場為中國（含香港），占整體出口比重40.1%。因此，美國應與台灣簽訂雙邊貿易協定，這不僅對台灣有利，更能幫助美國取得在印太地區的最佳戰略利益。

另外，台灣前總統馬英九曾開放含萊克多巴胺美牛進口，現任總統蔡英文也解除美豬美牛產品的市場進入限制，以上的決議顯示，貿易永遠和利益交換相關，美國政府不能忽視這些重要的進程，拜登政府必須著手與台灣的貿易協商。

四、擴大台灣的國際組織參與

拜登曾指出，重新加入世界衛生組織是他當選後的首要行動，然而，美國箝制中國控制聯合國的第一步，應是拒絕重新加入世界衛生組織，直到台灣准許參與為止。

中國長期在國際間施壓，不論是經濟或是學術方面，都禁止台灣以國家的名義參與。有鑒於台灣對武漢肺炎的疫情控制有成，世界衛生組織應該撇除中國的施壓，邀請台灣加入大會會議。此外，美國應該修改政策以支持台灣參與更多國際組織。

五、持續減少自身的對台限制

美國於1979年正式與中國建交後，就實施了一系列對台的簽約限制，不過有部分限制已經消失。像是自2002年開始，美國的軍事官員與外交人員在進入美國在台協會工作之前，無需再先行退休或辭職。

不只如此，台灣外交部最近也在爭取正名駐外館處，推動駐美國台北經濟文化代表處改名為台灣代表處。拜登政府應支持此類的決議，讓台美關係更上一層樓。

六、讓更多高層級的官員與台接觸

台美官員之間的交流持續增多，如川普在2016年當選後，就曾與台灣總統蔡英文通電話。而2020年1月11日當天，蔡英文總統連任成功，拜登也在推特上表達祝賀。

此外，美國衛生及公共服務部部長艾薩（Alex Azar）和國務次卿克拉奇(Keith Krach )於2020年陸續訪台，強化美台夥伴關係，並促進美台對抗全球新冠疫情的合作，顯示高層級官員的交流相當重要。

七、永遠記得中國是什麼樣的國家

歷史告訴我們，不論其他國家如何努力與之抗衡，中國未曾改變過其政策與行為。不論是人權壓迫、智慧財產剽竊、貿易不公，以及南海與香港爭議，中國都欠缺對公平正義的基本原則。因此，即將入主白宮的拜登，應將這些歷史教訓秉記在心，並與台灣多加交流。