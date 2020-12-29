侯友宜：生前做好規劃是送子女最後禮物

新北市老年人口超過15％，有64％ 的長輩願意和子女談論身後事，卻又不知如何開口。為倡議「 晚年人生我做主」，新北市政府特別與輔仁大學等單位合作， 在銀光未來館舉辦「翻轉晚年人生、世代間的對話」特展， 新北市長侯友宜表示，長輩要從容面對，做好生前規劃， 包含財產分配、預立遺囑等，不要增加子女的困擾， 便是送給孩子最後的禮物。 社會局在新北市銀光未來館1樓，打造人生放映機、 晚美人生我做主倡議牆、財務規劃、自立遺囑生活法律、心靈支持、 生命繪本、健康養生等主題特展，其中晚美人生區運用最新科技「 全息投影」互動點選，介紹各式的葬禮形式，包含傳統的土葬、 火葬、新近流行的樹葬、花葬、海葬，甚至太空葬、做成寶石葬、 煙火葬等，讓民眾可以想像並預擬，打破談生論死的禁忌。 社會局並拍攝「告別」微電影，故事中長輩想辦一場生前告別， 並先將財產分配好，以免將來子女爭產，卻被兒子斥為「想太多了」 ，直到最後一幕，兒子看了父親的預立遺言，才真心體會， 或許陪伴父親的時日不多了，更該珍惜彼此， 盡管電影採用誇張的嘻笑怒罵方式， 但當中仍有許多真情流露的父子情，令人觀賞後沉思。 侯友宜在特展啟動時表示，根據社會局的問卷調查，有64％ 的長輩願意和子女談論身後事，卻又不知如何開口， 而身為子女的更不敢去詢問長輩，他以自身的傷痛為例， 當年與岳母同住，感情非常好，但岳母病危時，他贊成插管急救， 雖延長2個月的生命，但岳母卻受盡折磨和摧殘， 讓他迄今仍感愧疚。 侯友宜說，新北市做好各項友善老人的政策，包含老人共餐、 銀髮俱樂部、動健康等養生課程， 但也要鼓勵家中長輩及早與子女討論人生規劃，青銀溝通、 世代共融，各項財務、遺囑、器官是否捐贈、病危是否急救等等， 只要做好規畫，屆時子女便能按照自己意思執行。 這項特展到12月31日， 地點在板橋區中山路1段166號1樓銀光未來館，每天上、 下午並各有一場講座，包含生活法律、財務規劃、健康養生、 臨終醫療等，歡迎各界參加，除長輩外，更歡迎年輕人共同來關心。 洽詢電話29603456轉3818。