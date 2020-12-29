最讚聖誕禮物！建物廢材馬賽克磁磚回收 孩子拼貼出亮晶晶杯墊

新北市教育局與臺灣假日學校協進會合作辦理「環保馬 賽克拼貼杯墊DIY」活動，從今年11月開始， 環保馬賽克課程列車開進新北市偏鄉16校， 共約560位小朋友參與，將廢棄馬賽克透過孩子們的創意美學， 轉換成亮晶晶的杯墊，讓馬賽克又有了一個美麗重生的故事， 在歲末寒冷的氣溫下，帶給偏鄉孩子們開心溫暖的笑容。

新北市教育局工程及環境教育科李幼安科長表示，我們生活在「 什麼都要新」的社會潮流中，希望教導孩子們感恩惜福、 環保永續的觀念。感謝臺灣假日學校協進會簡美藻理事長的提案以及 再發建材行提供廢棄馬賽克小磁磚，這次的「 環保馬賽克拼貼杯墊DIY」活動， 引導出建築廢材與環境污染的關係，讓孩子省思生活周遭華麗的大廈 建築背後，那些建材廢材何去何從？透過課程讓孩子們思考如何讓生 活環境更健康、讓地球更美好，同時體驗到磁磚傳統貼黏技法， 親手製作屬於自己的馬賽克杯墊，是最珍貴也最有意義的聖誕禮物！

石碇區永定國小二年級蘇君豪小朋友說：「今天做馬賽克拼貼活動， 我覺得很不一樣， 因為老師說這是蓋房子剩下來的小磁磚回收再利用， 我再拿來做成杯墊，洗過之後的馬賽克亮晶晶的，很漂亮！」 六年級曾怡璇小朋友說：「我覺得這一個活動很有意義， 之前我也做過這樣的杯墊，但這次我們是用回收的馬賽克來拼貼， 感覺很環保，是很特別的聖誕禮物。」

教育局進一步說明，環境教育是十二年國教新課綱的重要議題， 唯有透過學生發現生活上環境問題，引導問題來源及解決方式， 進而啟發守護環境的行動力，因此新北市教育局辦理「環境教育2. 0校園川山家計畫」、「環境教育紀實影片徵選」及「 能源教育太陽能燜燒鍋」競賽等計畫活動，透過學校課程執行、 教師增能、學生親自參體驗等方式， 提升師生對於生活環境的敏感度與關心，進而思考守護環境的方式， 將愛護環境的種籽透過大手牽小手傳播出去。