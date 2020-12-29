粮心聚落-都市叢林也能品嘗在地友善食材

新北市政府農業局為避免食物浪費，推動「 惜食分享餐廳計畫」，協助媒合餐飲業者使用來自全臺各地的「 蔬果格外品」。農業局要推薦一家位於新北市永和區， 使用在地友善農產品的特色惜食分享餐廳—「粮心聚落」， 希望鼓勵大眾要惜食，也希望大眾對在地有機、友善農業產生認同。 另外粮心聚落的老闆原有一家餐廳已加入農業局的惜食分享餐廳， 因認同農業局的惜食理念，決定新開設的店家也加入計畫， 以實際行動肯定農業局的惜食分享餐廳計畫。

粮心聚落，「粮」代表有良心、用心種出的米（與農產品），「 粮心」=良心，創店宗旨是希望提供空間， 讓消費者可以食用並親自體驗到友善農產品的魅力， 進而對友善農業產生認同。粮心聚落創辦人陳可為， 畢業於台灣大學商管學院， 因深感現代社會太過於注重商業農產品的發展， 使蔬果生產為兼顧品質與外觀，造成農藥的使用及殘留，因此在7年 前離開台北到宜蘭落地生根， 希望聚集宜蘭土地一切的美好而成立了粮心聚落。今年4月為將宜蘭 的美好與永和鄉親分享，回到故鄉永和開店， 並將永和店定位為連結台北消費者與宜蘭農友的空間， 除了做食農教育外，也負責把宜蘭新鮮直送的蔬果， 變成多樣化餐點，讓客人感受宜蘭土地的四季。陳可為表示， 自己種菜就會知道，友善耕作不施農藥，常會有格外品產出， 因此在料理上，設法減少廚餘產生，具體而微地力行著惜食理念， 希望食材能夠發揮完整價值。 除了將平常會被浪費掉的食材做成料理， 打破大眾對於剩食的負面印象外，更協助農友將「食材過熟、 外表不美觀、旺季盛產過量」的NG產品用加工方式去研發出新的商 品，例如：水果口味啤酒、果醋、冰淇淋等。另外， 陳可為原在新店經營的餐廳-「Buddy house壹耗店」已加入農業局的惜食分享餐廳， 因認同農業局對於惜食理念的推廣， 因此決定新開設的餐廳也加入農業局的惜食分享計畫， 以實際的行動支持並肯定農業局的惜食政策。

今年11月，粮心聚落更推出粮心聚落2.0， 將店內從純座位式空間變成吧台式，並減少餐點選項， 推廣消費者自備餐盒外帶。陳可為表示， 回到永和經營一段時間後發現， 推出多樣化的餐點及純座位的經營模式，雖能吸引大批顧客用餐， 但主廚頻於做餐，無暇與顧客互動， 與自己推動食農教育目標漸行漸遠。 他認為料理只是讓客人認識土地、農產與惜食的方式， 不想讓這個店的角色被限縮為餐廳，希望騰出更多空間， 讓顧客試吃試喝，認識農產與惜食理念。 另外粮心聚落今年也被譽為「台灣綠色米其林」 之稱的綠色餐飲指標評鑑中，並在評鑑6項指標上表現亮眼， 首度入圍即成為優秀的模範店家之一。

農業局長李玟表示，農業局成立「惜食分享餐廳計畫」 係希望協助農民處理蔬果格外品，並減少食物浪費， 也希望能讓更多有相同志向的餐廳業者一同共襄盛舉， 未來也會秉持惜食精神，持續協助媒合餐飲業者使用來自全臺各地「 蔬果格外品」及推動惜食理念。對粮心聚落有興趣的朋友歡迎追蹤「 粮心聚落」，關注店家最新資訊。

照片來源：新北市政府農業局提供