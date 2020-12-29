癌症時鐘快轉11秒 107年台灣新發罹癌人數逾11萬

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）根據國健署最新癌症登記報告，民國107年平均每4分31秒1人罹癌，比106年快轉11秒。大腸癌連續13年蟬聯10大癌症之首，不過首見50至84歲各年齡層發生率都下降。

衛生福利部國民健康署今天舉行記者會公布最新107年癌症登記報告，新發癌症人數為11萬6131人，較106年增加4447人。因現在人口老化快速及不健康生活型態，癌症發生人數預計仍將持續上升。

107年癌症發生年齡中位數與106年同為63歲，部分癌別發生年齡中位數較早，如乳癌為56歲、子宮頸癌為58歲、口腔癌為57歲、食道癌為59歲、甲狀腺癌為50歲及子宮體癌為55歲，與106年相比較除其中乳癌、食道癌及皮膚癌老1歲，肺癌、攝護腺癌及子宮體癌早1歲，其餘與106年相同。

十大癌症發生人數(男女合計)依序為：(1)大腸癌(2)肺癌(3)女性乳癌(4)肝癌(5)口腔癌(含口咽、下咽)(6)攝護腺癌(7)甲狀腺癌(8)皮膚癌(9)胃癌(10)子宮體癌，與106年相比較，除子宮體癌(10)和食道癌(11)順序互換外，其餘序位與106年相同。

比較男性及女性十大癌症標準化發生率性別比差異較大的癌症別，男性口腔癌(含口咽及下咽)與食道癌標準化發生率分別為女性的10.8倍與14.8倍，研究指出嚼檳榔造成口腔癌的機率為未嚼者的28倍，嚼檳榔者罹患上消化道(口腔、咽、喉、食道)癌症風險，較不嚼檳榔者之風險增加5倍，若檳榔、菸、酒三者皆有使用習慣，罹患上呼吸消化道癌之風險更高達10.5倍。

國健署提醒民眾透過戒除檳榔、菸、酒，可降低發生口腔癌前病變與癌症風險，而定期接受口腔黏膜檢查，可於早期發現口腔癌前病變，及時接受切片診斷與治療，可以有效阻斷癌前病變轉變為癌症，研究也發現定期篩檢可降低26%口腔癌死亡風險。

以年齡標準化發生率來看，107年每10萬人中有309.8人罹癌，較106年增加4.4人，下降最多的是大腸癌及肝癌，相較106年每10萬人減少1.1人及0.7人。大腸癌首見50-84歲的各年齡別發生率均下降。而攝護腺癌、肺癌標準化發生率相較106年每10萬人增加3人及1.8人，為發生率增加最多的二種癌症。

根據世界衛生組織(WHO)指出3-5成癌症發生是可避免的。因此，國健署王英偉署長表示，癌症的發生可能是數十年長期的不良生活習慣而造成，呼籲為早期發現癌前病變或癌症，民眾應至醫療院所定期防癌檢查，實證醫學證明，四項防癌檢查(子宮頸抹片、乳房X光攝影、糞便潛血檢查、口腔黏膜檢查)，可有效降低癌症死亡率及提高存活率。

國健署也提醒名眾若篩檢結果為陽性，莫驚慌莫害怕，應儘速至醫療院所接受確診，有效發現異常，及早確診與治療，以提高存活率。