「圓寶」今公開亮相　民眾赴台北動物園爭睹大貓熊寶寶「萌」樣

（台灣英文新聞／生活組 台北報導）出生約半年的大貓熊寶寶「圓寶」在今（29）日正式在台北市立動物園公開亮相，不過園方表示，「圓寶」還小，參觀民眾有可能會發覺「圓寶」老是在睡覺，不過這是大貓熊寶寶的正常習性。

園方表示，「圓寶」在昨（28）日來到第183日齡，過去這段時間「圓寶」的肌耐力有明顯的進步，可以自行上、下棲架，保育員為她設計的行為豐富化玩具，「圓寶」現在也需玩過幾次就能輕鬆上手。

台北市立動物園、野生動物健康照護及醫療小組等跨領域專家，依據「圓寶」目前發育狀況及行為表現，經過審慎評估後，決定讓「圓寶」在今日正式亮相。

「圓寶」今早與媽媽「圓圓」一同「上工」，許多民眾一早就跑到動物園一睹大熊貓寶寶的「萌」樣，除了手上相機拍個不停，民眾看到「圓寶」的一舉一動也跟著驚呼連連。

不過園方表示，目前還算是個小小孩的「圓寶」，每天睡眠時間約佔百分之70，且沒有很固定的作息，若民眾參觀時看到的是熟睡中的「圓寶」無須太失望，這是動物成長的必經過程，也是大貓熊寶寶的正常習性。

今年6月28日出生的「圓寶」，是台北市立動物園繼2013年「圓仔」出生後，透過人工採、授精，成功繁殖的第二隻大貓熊寶寶，從為大貓熊「團團」取精、「圓圓」人工授精、監測懷孕生產過程、「圓寶」人工哺育，再到安排「圓寶」回到媽媽身邊等，這一系列專業技術投入與細膩的照養過程，都仰賴台灣野生動物健康照護與醫療小組的持續協助，與動物園團隊的努力，才能順利完成。

園方表示，自2008年引進大貓熊「團團」和「圓圓」、2013年大貓熊姊姊「圓仔」出生，到2020年迎來大貓熊妹妹「圓寶」以來，大貓熊家族的一舉一動始終是民眾關注的焦點，而為了配合「圓寶」的公開亮相，園方也在今日發售限量30萬張的「圓寶」特別版門票（一共有三款），供參觀民眾收藏。