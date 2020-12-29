英國單日確診首度突破4萬人 醫護恐難負荷

英國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診數今天首度突破單日4萬人，英格蘭國家醫療保健服務（NHS England）警告英格蘭地區的感染率「相當高」，情況令人憂心。

英國廣播公司（BBC）報導，英國今天新增4萬1385 人確診、357人病故。這是英國有史以來最高的單日確診人數，也是首度突破4萬人。不過，據推測4月感染率可能比現在更高，只是當時篩檢能量不足，數據較低。

英格蘭國家醫療保健服務指出，英格蘭地區目前有2萬426人感染住院，比起4月疫情高峰期的1萬9000人還要高。

英格蘭公共衛生署主任陶艾爾（Yvonne Doyle）表示：「這麼高的傳染率越來越令人擔心，我們的醫院體系現在負荷非常重，許多地區的入院人數都在攀升。」

不過，她表示，儘管目前的感染率是空前的高，但仍有希望，呼籲民眾在繼續施打疫苗的同時，也做到阻止病毒傳播。

威爾斯、蘇格蘭及英格蘭南部地區都表示，隨著武漢肺炎病患住院人數增加，醫療體系面臨越來越大的壓力。

「泰晤士報」報導，皇家緊急醫藥大學院長韓德森（Katherine Henderson）表示，醫院在耶誕節「到處都充斥著」武漢肺炎病患，政府實施的第4級疫情警報等級還沒有發揮效用。

她接受BBC訪問表示：「我們希望倫敦因為第4級警報的禁令讓傳染率下降，但出現了很大時間差。我們現在看到的病患都是2週前感染。」倫敦及英格蘭東部、東南部等地區20日才把疫情警報升至第4級。

倫敦醫院醫師表示，醫院越來越像戰區；威爾斯地區則是開始緊急召回有加護病房工作經驗的醫護人員談到即將可能出現的跨年夜狂歡，韓德森表示：「拜託大家不要冒險，不要造成額外（確診數）攀升。不要群聚，請戴口罩、洗手、保持距離，我們需要民眾非常、非常小心。」