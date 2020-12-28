【跨年低溫特報】台灣12/30至元旦氣溫明顯偏低　山區有降雪機率、農漁業慎防寒害

更新時間: 2020-12-28 20:50

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央氣象局今天(12/28) 發布低溫特報指出，12月30日寒流迅速南下，各地氣溫明顯下降；30日下午起至1月1日各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。30日晚起局部地區有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

中央氣象局局長鄭明典，28日下午將近5點時在臉書PO文指出，他正在召開「抗寒會議」, 他強調:

氣象局指出，從12月30日到 (2021年) 元旦受寒流影響，天氣將非常寒冷；寒流剛下來時，迎風面的北部及東北部會較為濕冷，之後水氣減少，轉成較為乾冷的天氣型態。

此波寒流影響期間，北台灣1000至2000公尺的山區有降雪的機率，欲上山賞雪的朋友請做好防寒工作並留意道路結冰的狀況；另外，由於寒流影響期間，沿海空曠地區風力偏大，體感溫度會非常低，也請機車族群做好保暖的工作。

寒流影響期間，氣象局將滾動式更新低溫特報燈號，請大家多留意氣象局發布的相關訊息，做好保暖措施，暖暖跨年及迎接新年。

居家生活方面，使用瓦斯熱水器及電暖器具，應注意室內通風及用電安全。農漁業方面，農作物及水產養殖業請注意寒害。

下圖為12月30日下午至31日白天低溫區域 (有效時間: 2020/12/31 17:00:00)



【橙色燈號(非常寒冷)】

基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、臺中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣(見備註)有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

南投縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。



注意(警戒)事項

加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。



備註: 氣象局提醒，連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。