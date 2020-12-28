【台灣防疫升級】台北101高空跨年派對與新光三越市集　宣布取消

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台灣日前再度出現本土確診案例，指揮中心宣布跨年活動要有防疫計畫。為呼應防疫政策，台北101宣布取消位於89層觀景台的高空跨年煙火派對，新光三越百貨信義區也取消跨年市集與派對。

全球武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19, 新冠肺炎）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心日前宣布，跨年活動要有防疫計畫，民眾戶外活動要全程配戴口罩，除了指定販賣區外，場內不得販售飲食，另外，居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者不得參加活動。

根據官網介紹，跨年煙火派對活動是在最接近台北天空的台北101觀景台(89樓) ，迎接 2021！

中央社28日報導，台北101表示，高空跨年煙火派對原本預定售出1000張門票，政府後來在12月推出秋冬防疫專案，便把門票減少到700張門票，都全部完售。不過，台灣爆發本土病例後，台北101為了維護派對品質以及防疫考量，23日決定取消派對，也已經辦理全額退款作業。

新光三越台北信義新天地原本規劃4場大型跨年派對與市集，包括在香提廣場舉行的搖滾跨年市集，募集超過50家餐飲攤位參與，以及A8舉行的星光嘉年華跨年派對，2個活動都決定取消。

不過，新光三越百貨館內的餐飲跨年活動，包括在A9的WILDWOOD絢彩微醺跨年派對，以及A11的GB鮮釀啤酒餐廳跨年夜活動，因為可以落實實名制與防疫規定，目前仍會如期舉辦。