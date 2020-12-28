台灣藝術家林家慶施華洛世奇公鹿向宇宙華麗喊話　琥珀藏家造變形金剛探時間奧秘

林家慶(圖)及黃億人創作自即日起宛儒畫廊展至2021年1月31日(圖/台灣英文新聞) 林家慶(圖)及黃億人創作自即日起宛儒畫廊展至2021年1月31日(圖/台灣英文新聞)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導) 「藝術之愛」展出林家慶及黃億人創作，有著理工背景的卡榫藝術家林家慶，黃億人則擅用琥珀及鐘錶零件媒材，兩人遊走理性與感性之間探索時間及宇宙秘密，即日起宛儒畫廊展至2021年1月31日。

台灣藝術家林家慶 1974年生於台北，有電子工程背景，為卡榫藝術品牌（TENONART）創辦人，擅以解構重組宏觀宇宙，最為人所知的大型飛馬雕塑深受國內外好評，藉由奔騰飛躍姿態傳達面對人生的勇氣。



林家慶創作(圖/台灣英文新聞)

林家慶2009年發表第一件作品 後，隨即受到歌壇天后張惠妹的青睞，在張惠妹以阿密特化名發行的首張全搖滾專輯《 好膽你就來 》中亮相，就此也展開林家慶的藝術創作之旅 ，並展開一連串的飛馬穿越蟲洞的裝置計劃，曾至新加坡、上海、香港等地方展出。

此次，林家慶展出使用不鏽鋼材質打造的系列雕塑，其中「鹿生」添加施華洛世奇更增華麗感，也是藝術家在對宇宙喊話，對他來說，創作歷程也是一個不得不去面對的關於自我的揭露。靈魂的深處，那些想歌頌的屬於天堂的美好，與晦暗欲隱的地獄般的黑暗，在每件作品中表露無遺。



黃億人創作(圖/台灣英文新聞)



黃億人創作(圖/台灣英文新聞)

藝術家黃億人本身也為琥珀收藏家及作家，創藝多腦河介紹，童年時他在百科全書中第一次看見琥珀，開啟了對昆蟲的興趣與對琥珀的追求。作品大量使用各式鐘錶零件及琥珀，主題圍繞曾活在恐龍主宰的白堊紀的生物。

對黃億人而言，琥珀除了與這些生物是生命共同體之外，讓生命維持不朽的狀態，也成了探索「時間」本質的最佳物質；而鐘錶零件，則恰是人類科技文明中另一個「時間」的具象表徵。

加上小巧精細的零件，創作如同電影《變形金剛》裡的角色，黃億人說，「琥珀具有豐富多變的色彩，獨一無二的生物性內涵，與人類更有著淵遠流長的歷史連結。這些獨特而無可取代的多元性特點，都是我在創作時的重要靈感來源！ 」

黃億人透過每一塊由琥珀構成的零件，從最初的原始樣貌開始著手，在經歷去皮、切割、拋光的多道程序中，往往不經意的發現琥珀中的生物或奇特內涵，這些因緣際會的驚喜，也就順勢融入於作品之中。