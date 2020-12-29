〈時評〉美國為台灣而戰等同為自己而戰

每當美國白宮主人換新面孔，或政黨輪替，或當道的由鷹派變鴿派、鴿派變鷹派，憂心忡忡的台灣媒體總會探討的一個問題是：如果有朝一日中國真的對台灣動武，美國會不會為台灣而戰？

美國方面，長期以來總是一副氣定神閒狀，拒絕表態「美國會不會為台灣而戰？」的答案是yes 還是 no 。美國這種行之有年的模糊策略，在中國軍事野心更明目張膽，加上川普四年來對中國的直球對決下，態勢似乎已然有所改變！呼籲正視、面對台灣問題，而非繼續矇著眼睛、摀著耳朵的聲音，已大幅度增加。

拜登的顧問、曾任駐阿富汗美軍和北約部隊指揮官的退役將領麥克克里斯托（Stanley McChrystal），12月初在接受美國網路媒體AXIOS的專訪中即指出「中國軍事能力增強的速度比人們知道的更快，美國要在亞洲抗衡中國並阻止中國奪取台灣所剩時間已經不多」、「現在的問題是，你是否已經準備好為台灣而戰？」

是的，美國「是否已經準備好為台灣而戰？」

還是，美國根本上認定，當中國對台灣動武，美國即使是選擇袖手旁觀，孤軍奮戰的台灣最終就算抵擋不了中國的侵略而落入中國之手，也是事不關己？美國，還是安然無恙的美國？！

事情有那麼簡單就太好了！不從美國而從中國的角度看：中國想長驅直入太平洋，從何處、找誰下手最有可能，也最容易？答案應該不是有相當軍事實力的日本，也不是離中國相對遙遠的菲律賓，而是緊鄰中國本土、被國際社會孤立，又缺乏聯合國保護傘的台灣吧？問題是：當中國從台灣取得太平洋第一島鏈的破口，中國的霸權野心是會得到完全的滿足而收歛，還是會得到鼓舞，然後，更肆無忌憚地，讓第二島鏈、第三島鏈如骨牌般一一倒下？斯時也，夏威夷還會遠嗎？美國本土還會遠嗎？白宮還會遠嗎？

這絕對不是杞人憂天。回顧當初，美國眼睜睜看著中國在南海島礁填土、造陸、蓋機場跑道、構築軍事設施而未加以干預阻攔，姑息綏靖的結果，於今是讓南海海域水波不興、平安無事，還是讓中國在南海海域成為興波作浪的麻煩製造者？所以，精確講，就跟防範未然以及唇亡齒寒的道理一樣：當中國對台灣動武時，美國為台灣而戰的同時，不也是在為美國自己而戰嗎？

（作者為新竹教育大學退休副教授）