【新冠肺炎】變種病毒免驚？英國AZ-Oxford疫苗稱可有效抵禦

英國牛津大學和阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）合作研發的新冠肺炎疫苗，宣稱研發出一種「必勝配方」，可與競爭藥廠相匹敵。 路透社(... 英國牛津大學和阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）合作研發的新冠肺炎疫苗，宣稱研發出一種「必勝配方」，可與競爭藥廠相匹敵。 路透社(圖/路透社)

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）有望於本週經過英國官方核准的AZ-Oxford疫苗，是由英國牛津大學與藥廠阿斯特捷利康（AstraZenca）共同研製而成。阿斯特捷利康於27日表示，藥廠研究員認為自家疫苗對變異病毒具有抵禦性，且他們已發現了一種「必勝配方」，可與競爭藥廠相匹敵。

月初美國開始為民眾施打輝瑞(Pfizer)疫苗，成為抑制新冠肺炎傳播的希望，然而上週英國爆發新冠肺炎變種病毒，又為全球疫情蒙上一層陰影，各廠牌疫苗對變種病毒的有效性，遂成為世界各國關注的重點。

阿斯特捷利康是由瑞典阿斯特拉(Astra)與英國捷利康(Zeneca)兩家著名的藥廠所合併，其生產的AZ-Oxford新冠肺炎疫苗有70%的保護作用。此外，不同於輝瑞(Pfizer)與莫德納(Moderna)疫苗的高難度保存性，AZ-Oxford疫苗可以在一般冰箱溫度（約攝氏2至8度間）儲存，未來有望配給至世界各地，協助遏止發展中國家的疫情。

然而，阿斯特捷利康在過去的臨床試驗中，曾傳出有受試者產生不良反應，加上其免疫有效性低於其他兩大藥廠的疫苗，讓英國大眾對AZ-Oxford疫苗仍有所疑慮。

根據美聯社，阿斯特捷利康的執行長Pascal Soriot透露，他們已研發出必勝配方，且知道如何讓它生效。任何人只要接受兩劑疫苗就可以誘發免疫反應來抵禦新冠病毒，其他細節則因其推出時間仍屬未知而無可奉告。至於輝瑞(Pfizer)與莫德納(Moderna)兩大疫苗龍頭，皆表示自家疫苗曾成功抵禦新冠病毒的其他變種，不過針對此次英國的變種病毒，仍有待更多驗證。