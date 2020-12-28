阮劇團史詩級台語鉅作《十殿》探人性　波蘭《十誡》台灣五大奇案成靈感

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導) 阮劇團史詩級台語鉅作《十殿》，融合台灣5大奇案探究信仰、道德、人性，將於2021年巡迴台灣。

由國家表演藝術中心轄下三場館──國家兩廳院、台中國家歌劇院與衛武營國家藝術文化中心共同策畫執行的「國家表演藝術中心場館共同製作計畫」第二屆得主阮劇團，將帶來史詩級台語鉅作《十殿》，全長共五小時的戲分為〈奈何橋〉與〈輪迴道〉，兩部互為因果表裡關係。

阮劇團團長暨藝術總監汪兆謙表示，《十殿》是阮劇團創團以來規模最大的作品，花了相當多的精神與力氣去探究信仰、道德、人性之間的眾多難題，也請到戲劇顧問與民俗學者替整個劇組進行工作坊，深層探討生死哲學、社會結構、鬼神之說等，歡迎觀眾進劇場，看我們身邊真實在發生的故事。

《十殿》參考波蘭導演奇士勞斯基的《十誡》並融合台灣五大奇案──陳守娘顯聖、呂祖廟燒金、林投姐、周成過台灣、瘋女十八年的故事元素，重新建構出十段故事，背景發生於1990年精華地段的住商混合大樓「金國際大樓」內，並援用台灣民間的十殿閻羅的陰司信仰，將人世間的愛恨嗔癡化作地獄的隱喻，探討惡的各種形式，描繪人們面臨的道德困境和倫理難題，呈現大社會的縮影。

編劇吳明倫表示：「故事所在地是參考一個住商混合，曾經風光一時，後因921大地震被宣告為危樓的地方。劇中共有近30個角色，每段故事中的重要人物，都會與另一段故事有所關聯，〈奈何橋〉說的是這些人30年前的故事，〈輪迴道〉是現在的故事，他們在〈奈何橋〉種下的因，會在〈輪迴道〉結成果，或是在其中一部的未解之謎，可在另一部找到答案。」

《十殿》毛筆題字由聞名國際的台南書法家陳世憲老師揮毫；主視覺設計則是由來自嘉義的設計師廖小子操刀，展現阮劇團吸取台灣原生文化即將邁入十八年的堅韌不拔，在主視覺設計概念上，他使用書法字的黑與白，延伸成陰與陽，將大樓與民間信仰的符號置於其中，音樂授權則由同樣出身於嘉義的張四十三所成立的角頭音樂，搬出近年重要的音樂作品，打造特有的草根台味風景。

《十殿》演員也為一時之選，包含出演《大佛普拉斯》與《同學麥娜絲》的台灣電影導演莊益增、著名劇場導演李明哲、劇場編導杜思慧、曾入圍金鐘獎戲劇類最佳男配角的李辰翔與馬來西亞的資深演員鄧壹齡等。

12月10日至13日，阮劇團在衛武營舉辦了10場讀劇發表，每場報名均額滿，共有近300人參與，其中還有3組「大眼睛大耳朵場館友善計畫」的視障朋友參加，都給予該劇非常好的評價，讓人非常期待明年的正式演出。

《十殿》將於2021年於4月16日至18日於國家兩廳院首演，4月30至5月2日於台中國家歌劇院、5月7日至5月9日於衛武營國家藝術文化中心演出。

第三屆「國家表演藝術中心場館共同製作計畫」甄選已經起跑，提供單一計畫製作經費至多新台幣1000萬元，即日起至2021年3月31日止接受報名，詳請前往官網查詢。http://npac.art/npac/download/1478661140842183.pdf。