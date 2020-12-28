抗疫不忘公益！台灣集保結算所愛心捐血、捐物資「利他共好」

今年受到武漢肺炎疫情的影響，全台各地血庫存量經常性處於低點，為了維持各地醫院醫療品質，集保結算所持續第11年舉辦捐血公益活動，號召公司員工大家一起挽袖做愛心。

集保結算所近年來積極投入社會公益活動不遺餘力，11年來舉辦的愛心捐血暨血袋捐贈活動，尤其捐血活動更是受到附近公司行號員工的高度迴響，單日捐血量超過200袋，為冷冽的寒冬注入一股暖流，更以實際行動落實企業關懷理念及實踐社會責任。

集保結算所朱漢強總經理日前在捐血後表示，「利他共好」是集保結算所的核心價值，於多元化營運的同時，透過培育扶植未來金融人才、推動偏鄉教育及關懷社會弱勢等三大方向積極投入公益，包括辦理大專生金融就業公益專班、與各地家扶中心共同舉辦親子關懷活動、贊助偏鄉學校課輔才藝計畫、贊助基層學校射箭、羽球等體育項目，以及這項長期舉辦的愛心捐血義賣活動，希望讓更多人了解企業公益之道，也促進社會永續共榮成長。

集保結算所捐血活動舉辦迄今，已超過2,100人次熱情參與，累積捐血量達542,250cc，血袋捐贈累計金額更高達新臺幣920萬元，捐血中心每年均頒發年度特殊貢獻單位獎項表揚集保結算所。

除了捐血活動，集保結算所也同步發起愛心義賣活動，今年義賣活動共邀請唐氏症基金會、台灣肯納自閉症基金會、心路基金會、勵馨基金會、台北市自閉兒社會福利基金會、勝利身心障礙潛能發展中心、伊甸基金會及育成社會福利基金會等團體親自設攤參與，除了義賣活動外，集保結算所另外也發起愛心捐款及華山基金會老人年菜之勸募活動，義賣所得及募款收入均將全數捐給社福機構。