〈財經主筆室〉日本宣布鎖國成東奧喪鐘？台灣產業難倖免

國際奧委會主席11月中旬才在東京開記者會，信誓旦旦掛保證強調東奧不但會在2021年7月如期舉行，還可以開放觀眾進場，沒想到新冠肺炎變種病毒來得又急又兇，最近日本確診人數激增、疫情急速惡化，日本政府上周六(26日)緊急宣布鎖國，即日起至明年元月底前外籍人士禁止入境。大家不禁要問，明年東京奧運還辦得成嗎？東奧若真的喊卡，日本經濟損失預料將十分慘重，對全球經濟復甦必有一定影響，台日經貿勢必也受牽連。

為讓明年東京奧運能夠如期舉辦，日本政府最近幾個月動作很多，11月中旬請國際奧委會（IOC）主席巴赫在東京開了場記者會，宣布不管疫情如何？明年東奧絕對會如期舉辦，並強調IOC跟日本有信心確保1萬多名運動員安全。本月初日本政府也決定明年東奧舉辦期間，外國觀眾入境不須隔離14天，也可搭大眾運輸，日本政府並考慮將於明年春天恢復入境旅遊。

但人算不如天算！上周日本醫師會、日本護理師協會、日本醫院會等9個醫療團體，召開聯合記者會宣佈「醫療緊急事態宣言」，表示疫情若持續擴大將導致日本醫療體系崩壞，最主要就是日本在最近短短3周內，確診人數就增加逾5萬例，逼得日本政府不得不緊急宣布鎖國。

向來很支持舉辦東奧的東京都知事小池百合子，近日對外表示，目前不光病床數，就連醫療人手都相當吃緊。小池百合子今年7月在記者會中曾對外堅決表示，不論如何，作為克服武肺象徵，東京奧運明年必須舉辦。只是7月當時日本全國確診人數只有2萬多人，至今確診人數卻已急速增加超過10倍，單單小池百合子主政的東京都確診人數就已逼近6萬人。

日本目前疫情到底有多嚴重呢？據最新統計，日本在23日全境共增3,271例確診病例、56例死亡病例，2項疫情數字皆創下日本疫情最高紀錄，25日單日確診人數再度升高至3,806人，疫情極度的嚴峻。日本媒體報導日本從1月16日出現首例確診，7個月後的8月10日超過5萬例確診，10月29日超過10萬例，12月1日破15萬例，截至上周六累計確診人數來到21.5萬人。

過去幾個月日本政府不斷制定各種策略，來避免疫情再次打亂這場對日本至關重要的盛事，但隨著疫情擴大，日本民意對要不要辦奧運已出現分歧，6成民眾認為東奧應該再次延後或取消，但日本企業界則有7成希望辦奧運，認為多少可刺激經濟，但日本醫學專家則不看好東奧能夠順利如期舉行。

疫情嚴峻下日本政府為何還要執意辦東奧呢？今年3月東奧研議延後一年時，當時日本經濟專家及學者就曾分析，若延期日本國內經濟損失將達6,000億~7,000億日圓(約55~64億美元)，若取消損失更將提高10倍，增加至7.8兆日圓(約708億美元)，整體GDP會被拉低1.4%。如今疫情再次擴大，日本又再次緊急宣布鎖國，明年7月東奧到底還辦不辦？日本政府顯然陷入騎虎難下、進退兩難僵局？

台日經貿往來密切，台灣產業界原本也寄望東奧商機能帶來巨大收益，2018~2019年間台灣貿協不僅多次組團前往日本爭取東奧商機，也啟動開發專案洽邀大型日商來台採購，台灣具國際競爭力的產業及產品項目，涵蓋安全監控系統及周邊、運動器材、機能布料、清真食品等，如果延後一年的東奧真的因疫情宣布停辦，不僅台灣產業界期盼的東奧商機將幻滅外，就連前期投入的資金也都將如打水漂般全數損失。