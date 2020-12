英國部分武漢肺炎患者「嗅覺倒錯」•聞到魚腥或硫磺味　專家: 可透過嗅覺訓練改善

延伸閱讀

【武肺變種病毒B117】台灣夫妻在英國確診 自曝1年沒去公司仍被感染!雙雙發高燒還一直聞到臭酸味!

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)一位人在英國、網名dermer (der毛)的台灣人, 12月21日在批踢踢實業坊發文, 表示夫妻倆雙雙在倫敦確診, 這位男網友還出現嗅覺變異,「一直會聞到一股汗酸臭味......」

事實上這也是「新冠長期症狀」(long covid)患者可能出現的病徵之一。還有患者表示會聞到強烈的魚腥味、燒灼味、硫磺味及甜膩噁心等難聞的氣味。「新冠長期症狀」(long covid)是用來形容新冠肺炎影響持續數周甚至數月之久的現象。

英國「天空新聞網」(Sky News)28日報導,這種罕見的副作用被稱為「嗅覺倒錯」(parosmia) ,較常出現在年輕人和醫護人員身上。英國耳鼻喉外科醫師庫瑪(Nirmal Kumar)稱這種症狀「非常奇怪且罕見」。

庫瑪是英國耳鼻喉科協會(ENT UK)主席,也是今年3月將嗅覺喪失 (anosmia) 視為感染新型冠狀病毒指標症狀的首批醫護人員之一。他曾敦促英國公共衛生部 (Public Health England, PHE)將嗅覺喪失列為染疫症狀,幾個月後,嗅覺喪失終於被列入官方指引內。

近期庫瑪教授又注意到英國數以千計因長期嗅覺喪失(anosmia)接受治療的患者中,有些人出現嗅覺倒錯現象(parosmia)。

他指出,患者會出現嗅覺幻覺(olfactory hallucinations),也就是「嗅覺被扭曲,且很不幸大多是難聞的味道」。「這確實很困擾患者,他們的生活品質大受影響。」

Prof Kumar told Sky News that patients experience olfactory hallucinations, meaning "sense of smell is distorted, and mostly unpleasantly, unfortunately".

He added that it is "really disturbing patients and their quality of life is hugely impacted".

(The Sky News)