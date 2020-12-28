英國部分武漢肺炎患者「嗅覺倒錯」•聞到魚腥或硫磺味　專家: 可透過嗅覺訓練改善

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（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）一位人在英國、網名dermer (der毛)的台灣人, 12月21日在批踢踢實業坊發文, 表示夫妻倆雙雙在倫敦確診, 這位男網友還出現嗅覺變異，「一直會聞到一股汗酸臭味......」

事實上這也是「新冠長期症狀」（long covid）患者可能出現的病徵之一。還有患者表示會聞到強烈的魚腥味、燒灼味、硫磺味及甜膩噁心等難聞的氣味。「新冠長期症狀」（long covid）是用來形容新冠肺炎影響持續數周甚至數月之久的現象。

英國「天空新聞網」（Sky News）28日報導，這種罕見的副作用被稱為「嗅覺倒錯」(parosmia) ，較常出現在年輕人和醫護人員身上。英國耳鼻喉外科醫師庫瑪（Nirmal Kumar）稱這種症狀「非常奇怪且罕見」。

庫瑪是英國耳鼻喉科協會（ENT UK）主席，也是今年3月將嗅覺喪失 (anosmia) 視為感染新型冠狀病毒指標症狀的首批醫護人員之一。他曾敦促英國公共衛生部 (Public Health England, PHE）將嗅覺喪失列為染疫症狀，幾個月後，嗅覺喪失終於被列入官方指引內。

近期庫瑪教授又注意到英國數以千計因長期嗅覺喪失(anosmia)接受治療的患者中，有些人出現嗅覺倒錯現象(parosmia)。

他指出，患者會出現嗅覺幻覺(olfactory hallucinations)，也就是「嗅覺被扭曲，且很不幸大多是難聞的味道」。「這確實很困擾患者，他們的生活品質大受影響。」

Prof Kumar told Sky News that patients experience olfactory hallucinations, meaning "sense of smell is distorted, and mostly unpleasantly, unfortunately".

He added that it is "really disturbing patients and their quality of life is hugely impacted". (The Sky News)

庫瑪教授形容這是一種「親神經組織性病毒」(neurotropic virus )，「這種病毒對腦部神經有親和性，尤其是控制嗅覺的神經，但它也可能會影響其他神經，我們認為它會影響神經傳導物質(neurotransmitters)，也就是將訊息傳遞到大腦的機制」。

英國有專家建議，出現嗅覺倒錯症狀的患者

接受「嗅覺訓練」(smell training) ：

包括每天聞玫瑰花、檸檬、丁香 (clove ) 和尤加利 (eucalyptus) 精油約20秒，以便慢慢恢復正常的嗅覺。

庫瑪教授說：「有一些令人鼓舞的初期報告顯示，這類訓練對患者是有幫助的。」他指出，大部分患者最終仍會恢復正常嗅覺。

日本研究指：武漢肺炎後遺症

包括掉髮與長期嗅覺異常

其實不只在英國，十月份日本國立國際醫療研究中心追蹤調查曾罹患武漢肺炎、後來痊癒的數十名病患，發現有人出院後開始不斷掉頭髮，也有人發病4個月後，仍有呼吸困難或嗅覺異常等後遺症。

日本放送協會（NHK）報導，國際醫療研究中心針對今年2月到6月出院的63名武漢肺炎病患，調查是否還有後遺症。

這63名病患平均年齡48.1歲，多名病患都有共通的後遺症，包括從武漢肺炎發病開始4個月後，仍有7人感到呼吸困難，約占11%；感到疲倦與嗅覺異常者，各有6人，各占約10%；4人仍會咳嗽，約占6%；味覺異常1人，約占2%。

國際醫療研究中心進一步追蹤其中58人，發現約1/4從發病開始的2個月內，出現掉髮的症狀；其中有9名男性、5名女性，共14人。

出現掉髮症狀的這14人中，有5人大約在2.5個月後不再掉髮，剩下的9人在調查時，因距離開始掉髮時間點尚短，仍持續掉髮。

過去感染伊波拉與登革熱的病患，也曾有痊癒後出現掉髮症狀的案例。進行這項研究的醫師森岡慎一郎表示，掉髮症狀可能是因為長期治療的心理壓力所導致，未來將持續調查，找出造成後遺症的主要因素。

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