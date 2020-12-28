最新！侯友宜：新北跨年八里煙火延期 元旦升旗改線上直播

2020-12-28 13:55更新

2020-12-28 12:24首發

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）面對英國變種病毒來勢洶洶，再加上國內253天零本土紀錄破功，新北市政府今（28）日宣布，八里跨年煙火延期辦理，升旗活動改線上直播舉辦。快訊！新北八里2021跨年煙火確定延期

全球武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，國內近來出現1例本土病例及從英國返台旅客集中檢疫下，侯友宜今天接受媒體聯訪時針對各跨年活動是否舉辦作宣示。

新北市長侯友宜表示，中央除了嚴格落實境外管控外，地方政府就必須在權責範圍裡面，嚴格落實境內更加提高防禦等級，所以在新北市政府面對年末很多大型的活動，必須全力以赴加強防疫。

他表示，戶外集會、大型的活動如果沒有辦法做到實名制或實聯制及有效的管控人潮，一律停辦或延緩辦理，等疫情舒緩以後再行辦理，這樣各機關自行評估以後，在今天必須要立即有所回應。

民政局長柯慶忠後續宣布，基於疫情考量，經審慎評估後，板橋主場決定縮小規模改為市府團隊內部行程，以線上直播方式與民互動。原定元旦當日發送的限量帆布袋取消發送，日後改以其他方式辦理。

柯慶忠表示，至於各區公所舉辦的升旗典禮，在落實實聯制、控管人數、全程佩戴口罩、禁止飲食及量測體溫等防疫措施前提下，自行評估辦理。

新北市高灘地工程管理處長謝俊隆表示，八里煙火秀煙火區寬達500米，防疫管制區長達1200公尺，無法有效設置實體管制區隔，且活動長時間的人潮擁擠、近距離接觸不特定人士的特性也增加防疫困難度。因此，經評估防疫風險極高，決定延期辦理。

謝俊隆表示，八里煙火秀今年只是試辦，為2024年淡江大橋完工暖身，一切仍以市民健康為首要，日後會考量疫情發展並待減緩後擇日辦理，屆時將再加入其他周邊活動與節目，提高當地及周邊環境之整體觀光效益。