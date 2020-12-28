元旦總統府升旗典禮　主題「2021台灣有你」國軍領唱國歌

2021年元旦總統府升旗典禮「2021 台灣有你」為主題 2021年元旦總統府升旗典禮「2021 台灣有你」為主題 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）一年一度的元旦總統府前升旗典禮將於1日上午在凱達格蘭大道舉行，今年因應新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）台灣傑出的抗疫表現，活動以「2021台灣有你」作為主題，並邀請基層國軍領唱國歌。

今年升旗典禮由台灣扶輪人元旦升旗典禮委員會第二年主辦，元旦升旗活動將於1日4時30分開放民眾進場，凱道第一場展演訂於5時10分開始，重頭戲國歌及升旗典禮則將在6時27分舉行。

根據主辦單位，元旦升旗典禮的表演節目將展現台灣人各種精神樣貌，包括20所高校學生組成的百人街舞團、幾乎不缺席的台北市立第一女子高級中學樂儀旗隊與建國中學樂旗隊、FOCA 福爾摩沙馬戲團，以及柏齡太鼓團隊等，將接力帶來精彩表演。

升旗典禮將緊接著在國軍示範樂隊及三軍樂儀隊整齊劃一的操演後開始，而今年的國歌領唱人由國軍基層代表及扶輪社百人合唱團組成；主辦單位表示，過去一年除防疫工作外，國家安全的防衛任務也非常吃重，希望藉此具代表性的場合，向國軍表達國人感謝之意。

元旦升旗典禮流程表（圖片來源：台灣扶輪人元旦升旗典禮委員會）

由於日前傳出一例武漢肺炎本土病例，主辦單位配合中央流行疫情指揮中心《因應跨年等活動之加強集會防疫措施》，呼籲正實施居家檢疫、居家隔離、自主健康管理者，及有武漢肺炎疑似症狀者留在家中觀看線上轉播，不要到現場參與活動。

此外，參加民眾須全程配戴口罩，除飲水外場內禁止飲食，同時主辦單位將在入口處設置實聯制及體溫管制措施，額溫超過37.5度的民眾將無法入場，民眾須攜帶身份證件（身分證、駕照、健保卡等）以供查驗。

配合元旦升旗典禮，台北市交通警察大隊也將在總統府及凱道周邊實施交通管制，預計周邊人流、車輛管制將於1月1日15時前結束，其中凱達格蘭大道重慶南路以東至公園路以西段將自12月27日起搭建設備實施車輛管制。

配合元旦升旗典禮，台北市交通警察大隊也將在總統府及凱道周邊實施交通管制（照片來源：台北市政府警察局交通警察大隊）