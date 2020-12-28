胃口差、吞嚥困難是警訊！台灣近6成確診已是胃癌晚期

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）老是沒胃口，可能是胃癌的警訊！72歲苗女士，一向胃口很好、不挑食，但去年突然食慾下降，原以為是感冒導致，但症狀持續約3個月，送醫竟確診為末期胃癌合併肝臟和淋巴轉移，隨後接受針劑化療卻出現手腳腫脹、噁心嘔吐等副作用，且很快復發。台灣癌症基金會表示，目前健保給付的後線治療也有新型口服化療藥可供選擇，可望幫助晚期胃癌病友更好地控制腫瘤不惡化，保有較好的生活品質，活得更久。

胃癌雖常年居國人十大癌症之列，但發生率和死亡率已逐年下降，根據衛生福利部統計資料，近五年來，台灣每年胃癌新增人數都維持在近4,000人左右，而最新公布的108年國人十大死因資料，胃癌共奪走2,379人生命，平均每天有6.5人死於胃癌，顯示胃癌防治亟需各界重視。

台灣癌症基金會執行長、萬芳醫院癌症中心顧問醫師賴基銘教授表示，胃癌是一種可預防的癌症！胃癌與飲食習慣、胃幽門螺旋桿菌等密切相關，如果平時能減少攝取醃製、煎炸、燒烤和煙燻類食物，遵循「高纖、低脂、天天蔬果彩虹579」的原則，同時避免感染幽門螺旋桿菌，就能降低罹患胃癌的風險。

除了正確的飲食和衛生習慣之外，臺北榮民總醫院腫瘤醫學部主任趙毅表示，胃癌的早期症狀，例如食慾不振、吞嚥困難、消化不良等，跟胃炎、消化性潰瘍或腸胃功能障礙十分類似，一般人容易輕忽，加上國人較少照胃鏡檢查的習慣，因此，近6成患者初次診斷即為晚期胃癌。另外，體重下降也是晚期胃癌的常見警訊。

值得注意的是，晚期胃癌患者由於癌細胞已經轉移，無法手術，往往主要靠化療續命。不過，趙毅表示，臨床發現，患者在接受前線針劑化療時，容易出現厭食、噁心、腹瀉、體力虛弱、手足症候群、皮疹、心悸、胸悶、肝功能異常、白血球或血小板下降等副作用，因此影響後線治療的意願。

慶幸的是，最近政府接軌國際，將新型口服化療藥納入健保，讓晚期胃癌的後線治療有新武器。

臺北榮民總醫院腫瘤醫學部腫瘤免疫治療中心主任陳明晃指出，這是一個讓醫師感到欣慰的消息。健保新給付的新型口服化療藥物，主要由1種有效成分和1種保護成分所組成，有效成分能直接嵌入癌細胞的DNA，造成DNA損傷，進而抑制癌細胞生長；保護成分則可以保護有效成分不被體內酵素分解，強化其抑制腫瘤的能力。

陳明晃表示，研究發現，晚期胃癌患者在針劑化療失效後，改用新型口服化療藥物，不僅可讓超過4成的病友控制疾病不惡化，幫助延命，還能幫助維持良好的日常體能表現和活動度超過4個月，病友可以自由走動，甚至從事一般的家務或辦公室工作，保有較好的生活品質。另外，患者也因為口服劑型方便，不用住院打針，更願意使用，前述苗女士便是一例。

台灣癌症基金會表示，在各種癌別中，胃癌是常被忽視的癌症之一，期盼政府多給些關懷，幫助癌友有更多的治療選擇，追求更好的生活品質，進而延命。另外，也希望胃癌病友不要放棄希望，即使是晚期，隨著醫藥技術越來越進步，只要醫師還有方法，不妨多給自己一個治療機會。