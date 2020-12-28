台灣兩廳院系列藝術哲學思辨講座　前文化部長鄭麗君揭幕

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)兩廳院策畫的「廳院青—好哲凳」藝術思辨講座，首場由前文化部長鄭麗君以「我們可以沒有藝術嗎？」為題27日揭幕。

國家兩廳院繼藝術基地計畫、廳院青，打造與青年學子的進一步的對話空間，邀請哲學作家、沃草烙哲學主編朱家安，於今明年共同策畫11場「廳院青—好哲凳」藝術思辨講座，將進到高中校園或在兩廳院舉辦，邀請青年學子共同以哲學思辨來聊藝術。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，因為思辨，我們有機會可以理解創作者的理念與作品的寓意，對於問題及現象的解析會有一定的邏輯深度，這是我們認為社會發展的願景，也是我們對於公民的期盼，所以才有了『好哲凳』的企劃。跟高中院校合作的原因是，高中生是培養獨立思考能力的重要階段，我們希望好哲凳能成為他們人生中重要的養分。

系列講座內容邀請致力於哲學教育，擅長用簡單易懂的方式談哲學的朱家安擔任計畫主持人。首場示範講座由中華開發文教基金會與中國人壽共同支持，已於27日實驗劇場舉行，由前文化部部長鄭麗君，從藝術自由、多樣性、公共性等角度切入「我們可以沒有藝術嗎？」，討論有關藝術和生活以及其他重要價值有哪些關聯。

2021年開始，「廳院青—好哲凳」藝術思辨講座預計在3月開始陸續進入校園，目前參與學校包括麗山、景美、成功高中等學校，每場講座由不同領域、不同專業背景的講師帶領，包括作家朱宥勳、思辨教育研究者周詠盛、《厭世動物園》粉專作家厭世姬、簡單哲學實驗室共同創辦人張智皓、詮識數位執行長陸子鈞、《地表最強國文課本》系列作家陳茻等，開講有關「故事敘事」、「美感教育」、「電玩藝術」、「科技倫理」、「歷史與未來」、「共融與平權」等多樣化題目，一起與同學思辨，一起討論。