台灣豬標章、貼紙發放過程惹議　高嘉瑜批農委會縱容業者

(台灣英文新聞／政治組 台北綜合報導) 鬍鬚張爆出使用進口豬卻使用「台灣豬標章」爭議，民進黨立委高嘉瑜砲火直轟農委會主委陳吉仲，「縱容業者破壞台灣豬標章的公信力」，並要求道歉。

台灣將於2021年元旦進口美國進口豬肉，行政院推出「清楚標示」等管理措施，但農委會及衛服部分別推出台灣豬「標章」及「貼紙」，外觀相似易造成混淆，農委會認證標章需經申請，但「台灣豬貼紙」部分則可由攤商自行網路下載列印張貼，兩者有無落實檢驗，引起外界關心。



台灣豬標章(左)及台灣豬貼紙(製圖/台灣英文新聞)

中央社報導，陳吉仲宣布，2021年1月1日起，所有貼上台灣豬標章的產品，販賣的豬肉、豬肉可食部位、主原料等，皆須為國產。若標示不實，將依食品安全衛生管理法，處以新台幣4萬至400萬元之罰鍰。

台灣小吃名店鬍鬚張近日爆出原料使用西班牙豬肉卻掛著台灣豬標章，業者雖已將該產品下市，卻引起廣大消費者關切。鬍鬚張公關經理林振益表示，在申請時有告訴畜產會部分產品來自西班牙豬肉，然而，畜產會卻因業者稱「庫存西班牙豬原料預計明年3月前用完後，就會全數改用國產豬」而放行。

民進黨立委高嘉瑜27日上午於臉書上質疑，農委會主委陳吉仲宣稱，台灣豬標章必須包括豬肉可食部分、原料都必須是百分之一百的國產豬，現在台灣豬標章的百分之一百的純度不見了，對於縱容業者破壞台灣豬標章的公信力，陳主委難道不用道歉嗎？

高嘉瑜說，最近傳統市場、超市、大賣場到處都可以看到台灣豬貼紙，業者只要自行上網下載列印，台灣豬貼紙愛貼多少張就可以貼多少張，業者戲稱這是在貼春聯。根據官方說法，台灣豬貼紙是要讓店家自主管理，清楚標示販售的豬肉是國產豬，也就是說，是不是真的賣台灣豬，要看業者自己的良心，政府不需負責任，民眾請自求多福。

話鋒轉到鬍鬚張「掛台灣賣進口豬」爭議事件，高嘉瑜質疑，既然業者都承認沒有百分之一百使用台灣豬，畜產會應該根據「台灣豬證明標章使用管理作業規範」第九點的規定，對於使用原料攙混進口豬肉未明確標示的業者，立即撤銷他們的台灣豬標章，而不是發聲明幫業者脫罪，說什麼「庫存西班牙豬原料預計明年3月前用完後，就會全數改用國產豬」，這樣的說法荒腔走板，那民眾一月到三月吃到的不是台灣豬，是要跟誰求償？

【縱容業者貼台灣豬賣進口豬，農委會主委不用道歉嗎？畜產會應立即撤銷標章！】 ... 由高嘉瑜發佈於 2020年12月26日 星期六

(來源/高嘉瑜臉書)